Eisenkot përjashton qeverinë nën Netanyahun: nuk ulem me të, edhe nëse ma kërkon Trump
Udhëheqësi i partisë Yashar, Gadi Eisenkot, ka përjashtuar çdo pjesëmarrje në një qeveri të udhëhequr nga Benjamin Netanyahu, ndërsa presidenti Isaac Herzog nis të mërkurën konsultimet për formimin e qeverisë së re izraelite.
Udhëheqësi i partisë Yashar, Gadi Eisenkot, ka përjashtuar kategorikisht pjesëmarrjen në një qeveri të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, madje edhe sikur presidenti amerikan Donald Trump t’ia kërkonte këtë. Siç njofton transmetuesi publik izraelit KAN, Eisenkot e ka bërë deklaratën në një takim me dyer të mbyllura me bashkëpunëtorët e tij: “Nuk do të ulem në një qeveri të udhëhequr nga Netanyahu”.
Sipas të njëjtit raportim, ish-shefi i shtabit të ushtrisë izraelite ka thënë se, nëse Trump e fton, do të shkojë nga respekti, por do t’i bëjë të qartë se formimi i qeverisë është çështje e brendshme e Izraelit dhe se nuk e ndryshon qëndrimin.
Netanyahu, nga ana e tij, tha të hënën se është i hapur për bisedime për një qeveri të gjerë, por këmbënguli se duhet ta udhëheqë vetë ai dhe përjashtoi një koalicion që varet nga dy listat arabe, Ra’am dhe Lista e Përbashkët.
Zgjedhjet e 27 tetorit nuk i dhanë shumicën asnjë blloku: blloku i Netanyahut mori 53 vende, partitë opozitare 48 dhe partitë arabe 19 nga 120 vendet e Knessetit. Partia “Së bashku” e Naftali Bennett-it, Demokratët e Yair Golan-it dhe Yisrael Beytenu e Avigdor Lieberman-it kanë vendosur t’i rekomandojnë presidentit Isaac Herzog që mandatin për formimin e qeverisë t’ia japë Eisenkot-it; me mbështetjen edhe të listave arabe, ai do të arrinte 67 rekomandime. Megjithatë, Lieberman refuzon çdo qeveri që përfshin partitë arabe ose varet nga mbështetja e tyre, çka mbetet pengesa kryesore për një koalicion opozitar.
Liderët e opozitës pritet të takohen të martën për të koordinuar qëndrimet, ndërsa presidenti Herzog nis të mërkurën dy ditë konsultimesh me fraksionet parlamentare, duke filluar nga partitë më të vogla, siç njofton The Times of Israel. Kandidati që do të marrë mandatin do të ketë 28 ditë kohë për të formuar qeverinë, me mundësi zgjatjeje deri në 14 ditë.
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