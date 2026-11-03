Nanushka mbyll të gjitha dyqanet fizike dhe ndal prodhimin me shumicë, stafi tkurret nga 150 në 20
Marka hungareze përballet me borxhe të mëdha dhe rënie fitimi; kërkohen investitorë të rinj për rifinancim dhe ristrukturim
Marka hungareze Nanushka ka mbyllur të gjitha dyqanet e saj fizike, ka ndalur prodhimin me shumicë për koleksionet e ardhshme dhe e ka tkurrur stafin nga 150 në 20 punonjës, pas një rënieje të ndjeshme të fitimit dhe borxheve të mëdha, siç njofton Fashionista, duke iu referuar Business of Fashion.
Anëtari i bordit Peter Baldaszti i tha Business of Fashion se plani i zgjerimit të markës ishte tepër ambicioz dhe i vuri financat nën presion të rëndë: kompania mori miliona në borxh që nuk arriti t’i shlyejë. Edhe faqja e internetit e markës është aktualisht e padisponueshme.
Nanushka po kërkon investitorë të rinj për rifinancim dhe ristrukturim. Marka vepron prej 21 vjetësh dhe, sipas Baldaszti-t, situata aktuale është më e ndërlikuara me të cilën ajo është përballur ndonjëherë.
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