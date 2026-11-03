Maya Hawke: jam disi e lumtur që fotot e dasmës sime dolën në shtyp
Aktorja rrëfen për Cosmopolitan se fotot e paparazzëve e kursyen nga nevoja për ta promovuar vetë publikisht fustanin e saj Prada
Maya Hawke, 28 vjeçe, rrëfeu në intervistën e kopertinës së numrit dimëror 2026 të revistës Cosmopolitan se fotot e dasmës së saj, të shkrepura nga paparazzët, në fund i sollën lehtësim, siç njofton People.
Ajo u martua me muzikantin Christian Lee Hutson, 35 vjeç, më 14 shkurt, ditën e Shën Valentinit, në Nju Jork, në një ceremoni surprizë. Kortezhi i dasmës u fotografua duke ecur nëpër rrugët e qytetit me veshjet festive nga një fotograf i vetëm, të cilin aktorja e përshkroi si “jashtëzakonisht jo ndërhyrës”: askush nuk e vuri re dhe askush nuk u shqetësua.
Të dy veshnin krijime të Prada-s të bëra posaçërisht për ta: ajo një fustan me jakë varke dhe fund voluminoz, ai një smoking klasik. Hawke tha se e kishte menduar edhe vetë një material për fustanin, si mënyrë për ta nderuar Prada-n pa dalë publikisht të thoshte “më shikoni mua”; botimi i fotove në People ia realizoi këtë pa pasur nevojë për promovim.
Hawke është një nga tre yjet e kopertinave të numrit dimëror të Cosmopolitan, së bashku me koleget e saj të filmit “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, ku ajo luan rolin e Wiress.
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