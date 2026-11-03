☁️
Tiranë 11°C · Vranët 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,541 ▼0.51%
DOW 51,984 ▲0.41%
NASDAQ 25,164 ▼1.07%
NAFTA 96.62 ▲0.17%
ARI 3,953 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $76,955 ▼ -1.94% ETH $2,260 ▼ -1.48% XRP $1.2511 ▼ -0.34% SOL $92.2100 ▼ -2.98%
S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 96.62 ▲0.17 % ARI 3,953 ▼0.42 % S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 96.62 ▲0.17 % ARI 3,953 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
Kamala Harris mbështet demokratin Jamie Davis në garën për Senatin në Luiziana, një ditë para zgjedhjeve CFDA Awards 2026: tapeti i kuq i “Oscar-ëve të modës” në Nju Jork Maya Hawke: jam disi e lumtur që fotot e dasmës sime dolën në shtyp Melissa Rycroft akuzohet për drejtim mjeti në gjendje të dehur për herë të dytë, dy muaj pasi pranoi fajësinë për të parën SHBA goditi ishullin iranian Qeshm, thonë zyrtarët amerikanë: sulme të kufizuara e të fshehta prej javësh
Menu
roze

Maya Hawke: jam disi e lumtur që fotot e dasmës sime dolën në shtyp

Aktorja rrëfen për Cosmopolitan se fotot e paparazzëve e kursyen nga nevoja për ta promovuar vetë publikisht fustanin e saj Prada

· 2 min lexim
Maya Hawke. Foto: Glenn Francis / Wikimedia Commons.

Maya Hawke, 28 vjeçe, rrëfeu në intervistën e kopertinës së numrit dimëror 2026 të revistës Cosmopolitan se fotot e dasmës së saj, të shkrepura nga paparazzët, në fund i sollën lehtësim, siç njofton People.

Ajo u martua me muzikantin Christian Lee Hutson, 35 vjeç, më 14 shkurt, ditën e Shën Valentinit, në Nju Jork, në një ceremoni surprizë. Kortezhi i dasmës u fotografua duke ecur nëpër rrugët e qytetit me veshjet festive nga një fotograf i vetëm, të cilin aktorja e përshkroi si “jashtëzakonisht jo ndërhyrës”: askush nuk e vuri re dhe askush nuk u shqetësua.

Të dy veshnin krijime të Prada-s të bëra posaçërisht për ta: ajo një fustan me jakë varke dhe fund voluminoz, ai një smoking klasik. Hawke tha se e kishte menduar edhe vetë një material për fustanin, si mënyrë për ta nderuar Prada-n pa dalë publikisht të thoshte “më shikoni mua”; botimi i fotove në People ia realizoi këtë pa pasur nevojë për promovim.

Hawke është një nga tre yjet e kopertinave të numrit dimëror të Cosmopolitan, së bashku me koleget e saj të filmit “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, ku ajo luan rolin e Wiress.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu