CFDA Awards 2026: tapeti i kuq i “Oscar-ëve të modës” në Nju Jork
Keke Palmer prezantoi edicionin e 45-të në Muzeun e Historisë Natyrore; u nderuan Anthony Vaccarello, Tory Burch dhe Peter Marino
Emrat më të mëdhenj të modës amerikane u mblodhën të hënën në mbrëmje në Muzeun Amerikan të Historisë Natyrore në Nju Jork për edicionin e 45-të të CFDA Awards, që quhen shpesh “Oscar-ët e modës”, siç njofton W Magazine. Mbrëmjen e prezantoi aktorja Keke Palmer, me një fustan vintage të Bob Mackie.
Ndër nderimet kryesore, Anthony Vaccarello u shpall Stilisti Ndërkombëtar i Vitit për punën e tij te Saint Laurent, Tory Burch mori çmimin Positive Change për veprimtarinë filantropike të fondacionit të saj, ndërsa arkitekti Peter Marino u nderua si Ikonë e Modës. Çmimet kryesore u prezantuan nga Lupita Nyong’o, Matt Damon dhe Naomi Osaka.
Në tapetin e kuq u dalluan Rosé, Megan Thee Stallion dhe Zoë Kravitz, ndërsa Demi Moore tërhoqi vëmendjen me një fustan xhins të bërë posaçërisht për të nga GAPStudio i Zac Posen. Cole Escola zgjodhi një krijim të Luar, Lili Reinhart të Monse dhe Shaboozey të Ralph Lauren.
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