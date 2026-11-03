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03 Nën 2026
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Moda

CFDA Awards 2026: tapeti i kuq i “Oscar-ëve të modës” në Nju Jork

Keke Palmer prezantoi edicionin e 45-të në Muzeun e Historisë Natyrore; u nderuan Anthony Vaccarello, Tory Burch dhe Peter Marino

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Cole Escola në tapetin e kuq të CFDA Awards 2026. Foto: W Magazine.

Emrat më të mëdhenj të modës amerikane u mblodhën të hënën në mbrëmje në Muzeun Amerikan të Historisë Natyrore në Nju Jork për edicionin e 45-të të CFDA Awards, që quhen shpesh “Oscar-ët e modës”, siç njofton W Magazine. Mbrëmjen e prezantoi aktorja Keke Palmer, me një fustan vintage të Bob Mackie.

Ndër nderimet kryesore, Anthony Vaccarello u shpall Stilisti Ndërkombëtar i Vitit për punën e tij te Saint Laurent, Tory Burch mori çmimin Positive Change për veprimtarinë filantropike të fondacionit të saj, ndërsa arkitekti Peter Marino u nderua si Ikonë e Modës. Çmimet kryesore u prezantuan nga Lupita Nyong’o, Matt Damon dhe Naomi Osaka.

Në tapetin e kuq u dalluan Rosé, Megan Thee Stallion dhe Zoë Kravitz, ndërsa Demi Moore tërhoqi vëmendjen me një fustan xhins të bërë posaçërisht për të nga GAPStudio i Zac Posen. Cole Escola zgjodhi një krijim të Luar, Lili Reinhart të Monse dhe Shaboozey të Ralph Lauren.

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