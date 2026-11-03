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Mali i Zi

Parma trondit Atalantën në Bergamo: fitore 3:0, Krstoviqi luajti gjithë ndeshjen

Në xhiron e 10-të të Serie A, Parma fitoi 3:0 në fushën e Atalantës me golat e Fabbianit, autogolin e Zappacostës dhe golin e Lontanit, ndërsa sulmuesi malazez Nikola Krstović luajti gjithë ndeshjen për vendasit

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Moment nga ndeshja Atalanta–Parma në Bergamo (Foto: CdM)

Parma ka shkaktuar befasinë e xhiros së 10-të të Serie A, duke mundur Atalantën 3:0 në Bergamo, siç njofton RTCG. Për mysafirët kjo ishte fitorja që i dha fund serisë prej katër ndeshjesh pa fitore.

Sipas raportimit të RTCG-së, rezultati u zhbllokua në minutën e 41-të, kur Giovanni Fabbian shënoi me kokë pas një goditjeje këndi të Sierrës. Menjëherë pas pushimit, në minutën e 47-të, Davide Zappacosta shënoi autogol, ndërsa Simone Lontani e mbylli ndeshjen në minutën e 58-të me një goditje nga rreth 20 metra.

Sulmuesi i kombëtares së Malit të Zi, Nikola Krstović, luajti gjithë ndeshjen për Atalantën, por nuk mundi ta shmangte humbjen e rëndë të skuadrës së tij në shtëpi.

Me këtë fitore, siç njofton RTCG, Parma doli nga zona e rënies dhe u ngjit në vendin e 15-të me 8 pikë, ndërsa Atalanta mbetet në vendin e 13-të me 11 pikë. Sipas CdM-së, Atalanta është tani në katër ndeshje pa fitore, me dy humbje radhazi, ndërsa Vijesti shtron pyetjen nëse kjo humbje mund të shënojë fundin për trajnerin Maurizio Sarri.

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