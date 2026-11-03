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03 Nën 2026
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Teknologji

OpenAI punëson ish-sekretarin e Ushtrisë Dan Driscoll në një rol të ri për sigurinë kombëtare

Driscoll, i cili u dorëhoq këtë vit pas muajsh tensioni me sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth, do të jetë këshilltar i lartë për modernizimin e sigurisë kombëtare dhe do të këshillojë drejtimin e kompanisë se si inteligjenca artificiale e avancuar mund të forcojë sigurinë kombëtare dhe atë kibernetike.

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OpenAI ka emëruar Dan Driscoll-in, ish-sekretar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, në një rol të sapokrijuar të fokusuar në modernizimin e sigurisë kombëtare, njoftoi të hënën kompania e inteligjencës artificiale, siç njofton Reuters. Driscoll do të shërbejë si këshilltar i lartë për modernizimin e sigurisë kombëtare, duke këshilluar drejtimin e OpenAI-t dhe duke bashkëpunuar me partnerë të jashtëm se si inteligjenca artificiale e avancuar mund të forcojë sigurinë kombëtare dhe sigurinë kibernetike.

Driscoll u dorëhoq nga detyra e sekretarit të Ushtrisë më herët këtë vit, pas muajsh tensioni me sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth. Sipas raportimit të Reuters, ai kishte fituar rëndësi jashtë Pentagonit kur presidenti Trump e ngarkoi të merrte pjesë në bisedimet me Moskën dhe Kievin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë — një detyrë diplomatike e rrallë për një sekretar të Ushtrisë.

«Po i bashkohem OpenAI-t për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë ta vënë këtë teknologji në punë me përgjegjësi, për njerëzit që na mbajnë të sigurt», tha Driscoll në deklaratën e tij. Siç njofton Reuters, OpenAI tha se ai do të angazhohet me palë të ndryshme — zyrtarë qeveritarë, drejtues të industrisë dhe institucione akademike — për të çuar përpara nisma praktike për atë që kompania e quan «inteligjencë artificiale demokratike».

Driscoll do të ndihmojë gjithashtu ekipet e brendshme të OpenAI-t të kuptojnë nevojat operacionale të organizatave globale të sigurisë kombëtare, tha kompania. Emërimi shënon një tjetër hap të gjigantit të inteligjencës artificiale drejt bashkëpunimit të ngushtë me sektorin e mbrojtjes dhe të sigurisë.

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