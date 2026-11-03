Melissa Rycroft akuzohet për drejtim mjeti në gjendje të dehur për herë të dytë, dy muaj pasi pranoi fajësinë për të parën
Ish-ylli i "The Bachelor" u arrestua të dielën në Teksas; garancia 9 mijë dollarë, ndodhet ende në paraburgim
Melissa Rycroft, 43 vjeçe, ish-pjesëmarrëse e “The Bachelor” dhe ish-cheerleader e Dallas Cowboys, u akuzua për drejtim mjeti në gjendje të dehur për herë të dytë, vetëm dy muaj pasi kishte pranuar fajësinë për shkeljen e parë, siç njofton Page Six, duke iu referuar regjistrave të burgut të qarkut Tarrant, të cituara nga Entertainment Weekly.
Ajo u arrestua të dielën në Teksas nga policia e Southlake, e njëjta agjenci që e kishte arrestuar edhe në vitin 2025. Sipas regjistrave, akuzat e reja përfshijnë drejtim mjeti në gjendje të dehur të shkallës së dytë, drejtim me dënim ose pezullim të mëparshëm pa përgjegjësi financiare dhe përplasje me dëm në mjet mbi 200 dollarë.
Garancia u caktua 9.000 dollarë dhe, sipas regjistrave, ajo nuk e kishte paguar ende, duke qëndruar në qendrën e paraburgimit të qarkut Tarrant në Fort Worth. Page Six i kërkoi koment përfaqësuesit të saj, por nuk mori përgjigje.
Rycroft ishte arrestuar për herë të parë në shtator 2025; në gusht ajo pranoi fajësinë dhe ra dakord për një dënim me 20 muaj provë, duke shmangur 280 ditë burg. Ajo është e martuar dhe nënë e tre fëmijëve.
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