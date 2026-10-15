Brendan Fraser dhe Rachel Weisz fotografohen bashkë në sheshxhirimin e «The Mummy 4» në Londër
Çifti i famshëm i «The Mummy»-t është parë bashkë me kostume në Londër më 14 tetor — hera e parë që Rick O'Connell dhe Evelyn Carnahan fotografohen së bashku në sheshxhirim për filmin e katërt, që del në kinema më 15 tetor 2027.
Brendan Fraser dhe Rachel Weisz janë fotografuar bashkë në sheshxhirimin e filmit të ri «The Mummy» në Londër të mërkurën, më 14 tetor, siç njofton People. Të dy aktorët u panë duke buzëqeshur, me kostumet e personazheve të tyre, Rick O’Connell dhe Evelyn Carnahan — pamjet e para të çiftit së bashku në një sheshxhirim të kësaj franshize pas më shumë se dy dekadash.
Fraser, 57 vjeç, mbante një xhaketë kafe mbi një këmishë me kuadrate, xhinse dhe çizme kafe, ndërsa Weisz, 56 vjeçe, kishte veshur një fund dhe pallto në të kuqe të errët me një rrip të zi. Sipas raportimit, fotot e përbashkëta vijnë rreth dy javë pasi të dy aktorët ishin fotografuar veçmas duke xhiruar skena të filmit në kryeqytetin britanik.
Dyshja luajti së bashku në filmin origjinal të vitit 1999 dhe në vazhdimin «The Mummy Returns» të vitit 2001. Weisz nuk mori pjesë në filmin e tretë të vitit 2008, ku rolin e Evelyn-it e mori Maria Bello, ndërsa rikthimi i kastit origjinal u raportua për herë të parë në nëntor 2025.
Filmi i ri drejtohet nga Matt Bettinelli-Olpin dhe Tyler Gillett, me skenar të David Coggeshall, dhe sipas raportimeve do t’i shpërfillë ngjarjet e filmit të tretë. Në kast janë rikthyer edhe Kevin J. O’Connor dhe Oded Fehr, të cilëve u janë bashkuar Numan Acar dhe Michael Johnston.
Fraser kishte bërë të ditur në Festivalin e Deauville më 7 shtator se xhirimet kishin nisur zyrtarisht. Filmi i ri «The Mummy» pritet të dalë në kinema më 15 tetor 2027.
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