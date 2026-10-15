«La Bola Negra» kalon 25 milionë euro në Spanjë dhe bëhet filmi i shtatë spanjoll më fitimprurës i të gjitha kohërave
Filmi i Javier Calvo dhe Javier Ambrossi e arriti pragun pas fundjavës së tretë në kinema, me të ardhura më të larta se në fundjavën e hapjes, dhe tani shfaqet në 455 salla në mbarë Spanjën.
Epika historike «La Bola Negra» ka kaluar pragun e 25 milionë eurove, rreth 27,9 milionë dollarë, në arkëtime në Spanjë pas javës së tretë të shfaqjes, duke u bërë filmi i shtatë vendas me të ardhurat më të larta të të gjitha kohërave në vend, siç njofton Screen Daily.
Shifra u raportua të martën nga distributori spanjoll Elastica Films, pas një fundjave të gjatë për shkak të festës kombëtare të së hënës. Vetëm në fundjavën e tretë filmi arkëtoi rreth 4,96 milionë euro, më shumë se në fundjavën e hapjes, gjë që, sipas bashkëthemeluesit të Elastica Films, Enrique Costa, ndodh rrallë dhe tregon se filmi ka arritur si publikun e ri, ashtu edhe atë më të rritur.
Me këtë total, «La Bola Negra» barazon arkëtimet e «The Orphanage» të J. A. Bayona-s nga viti 2007. Filmi u hap më 25 shtator dhe numri i sallave ku shfaqet është rritur nga 415 në 455, ndërsa pritet që Fiesta del Cine, më 19–22 tetor, me bileta me çmim të ulur, t’i japë një shtysë tjetër shitjeve.
Vepra, e frymëzuar nga jeta dhe krijimtaria e poetit dhe dramaturgut Federico García Lorca, zhvillohet në tri periudha, 1932, 1937 dhe 2017, me Penélope Cruz dhe Glenn Close në role dytësore përkrah një kasti aktorësh të rinj. Regjisorët Javier Calvo dhe Javier Ambrossi fituan çmimin e regjisë në Kanë, ndërsa filmi ka marrë edhe çmimin e publikut në San Sebastián dhe Çmimin e Zgjedhjes së Publikut në Toronto.
«La Bola Negra» është kandidatura zyrtare e Spanjës për Oscar-in e filmit ndërkombëtar. Të drejtat për territore të zgjedhura, përfshirë Amerikën e Veriut, i mban Netflix, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar filmin e shpërndan Altitude.
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