Vardari humb minimalisht 33:32 në Pllock dhe eliminohet nga Liga e Kampionëve
Humbja e katërt radhazi në grup e lë kampionin maqedonas pa asnjë pikë dhe pa shanse matematikore për raundin tjetër, pavarësisht reagimit në pjesën e dytë dhe nëntë golave të Jaka Malusit.
Hendbollistët e Vardarit pësuan mbrëmjen e së mërkurës humbjen e katërt radhazi në Ligën e Kampionëve, pasi u mposhtën minimalisht 33:32 në transfertën ndaj Visla Pllockut në Poloni, siç njofton MIA. Kampioni maqedonas mbetet në fundin e tabelës së grupit pa asnjë pikë dhe, me vetëm dy ndeshje të mbetura, i humbi edhe shanset matematikore për njërin nga dy vendet e para që çojnë në raundin tjetër.
Fillimi i ndeshjes ishte vendimtar për fatin e skuadrës së trajnerit Ivan Çupiq. Pas një starti të barabartë 5:5, vendasit bënë një seri të fortë dhe u shkëputën deri në tetë gola epërsi (14:6), ndërsa vardarasit reaguan në fundin e pjesës së parë dhe shkuan në pushim me disavantazh të pranueshëm 16:13.
Në pjesën e dytë Vardari e ndoqi vazhdimisht rezultatin, duke iu afruar disa herë në dy gola diferencë, por pa arritur ta përmbysë ndeshjen. Sipas raportimeve të mediave sportive maqedonase, mysafirët humbën edhe një penallti në momentin kur mund ta ngushtonin rezultatin në 21:20, ndërsa në minutën e fundit, me golat e Jaka Malusit dhe Vukashin Vorkapiqit, e çuan rezultatin në 33:32 vetëm pak sekonda para fundit — pa kohë të mjaftueshme për barazim.
Më efikasit te Vardari ishin Jaka Malusi me nëntë dhe Vukashin Vorkapiqi me tetë gola. Në grup kryesojnë Visla Pllocku dhe Nanti me nga gjashtë pikë, ndërsa Melsungeni është i treti me katër. Deri në fund të fazës së grupeve, Vardari do të presë Melsungenin në Shkup më 21 tetor dhe do ta mbyllë garën me transfertën te Nanti më 28 tetor.
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