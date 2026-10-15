Dhimbja e një elefanteje, fiton çmimin “Wildlife Photographer of the Year 2026”
– Një elefant femër që del nga shkurret duke mbajtur trupin e pajetë të të voglit të saj është shpallur fotografia fituese e konkursit prestigjioz ndërkombëtar “Wildlife Photographer of the Year 2026”.
Fotografia, e titulluar “The Aftermath” (“Pasojat e tragjedisë”), është realizuar nga fotografi italian i natyrës Federico Veronesi, në luginën e lumit Huab, në Namibi.
Përmes një imazhi që përcjell dhimbjen e humbjes, fotografia pasqyron kompleksitetin emocional dhe shoqëror të elefantëve, duke sjellë në vëmendje lidhjen mes nënës dhe të voglit të saj.
Konkursi “Wildlife Photographer of the Year”, i organizuar nga Muzeu i Historisë Natyrore në Londër, konsiderohet ndër më prestigjiozët në botë në fushën e fotografisë së natyrës.
Në edicionin e këtij viti, fotografitë u përzgjodhën mes 65 403 aplikimeve nga 113 vende të botës. Juria ndërkombëtare i vlerësoi punimet në mënyrë anonime, duke marrë në konsideratë krijimtarinë, origjinalitetin, cilësinë teknike dhe rëndësinë e tyre për mbrojtjen e natyrës.
Fotografitë e përzgjedhura sjellin histori nga bota e egër, duke dokumentuar sjelljet e kafshëve, brishtësinë e ekosistemeve, kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe pasojat e ndryshimeve klimatike.
Ekspozita do të prezantohet edhe në Milano, nga 20 nëntori 2026 deri më 7 shkurt 2027, në ambientet e Museo della Permanente.
Përmes imazheve që ndërthurin bukurinë, brishtësinë dhe dramën e natyrës, konkursi synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e njohjes, respektimit dhe mbrojtjes së botës së egër. /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.