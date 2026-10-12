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Konflikti SHBA - Iran

Britania këshillon kundër udhëtimeve jo-thelbësore në Arabinë Saudite

Zyra e Jashtme britanike zgjeroi paralajmërimin e udhëtimit për Arabinë Saudite pas sulmeve të vazhdueshme të Huthi-ve me raketa dhe dronë, duke u këshilluar shtetasve britanikë që duan të largohen ta shqyrtojnë rrugën tokësore drejt Bahreinit, Kuvajtit apo Emirateve të Bashkuara Arabe.

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Tymi ngrihet mbi Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid në Riad pas sulmit të Huthi-ve. Foto: Reuters

Britania e Madhe ka zgjeruar ndjeshëm paralajmërimin e udhëtimit për Arabinë Saudite, duke këshilluar kundër të gjitha udhëtimeve përveç atyre thelbësore, siç njofton Al Jazeera. Zyra për Punë të Jashtme, Komonuelth dhe Zhvillim (FCDO) u bëri thirrje shtetasve britanikë që dëshirojnë të largohen nga mbretëria ta konsiderojnë udhëtimin me rrugë tokësore drejt Bahreinit, Kuvajtit ose Emirateve të Bashkuara Arabe.

Sipas paralajmërimit, vendimi u mor për shkak të sulmeve të vazhdueshme me raketa dhe dronë të Huthi-ve kundër Arabisë Saudite që nga korriku, si dhe kërcënimeve të shtuara ndaj aeroporteve, bazave ushtarake, porteve dhe infrastrukturës energjetike.

Paralajmërimi vjen pas një fundjave të përgjakshme: të shtunën një sulm me raketa ndaj Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad la të paktën 12 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur, ndërsa të dielën një sulm i ri vrau një person dhe plagosi 11 të tjerë. Edhe aeroporti i Dammam-it në bregun lindor u godit të dielën në mbrëmje.

Britania i bashkohet kështu një vale në rritje paralajmërimesh ndërkombëtare: Gjermania dhe Spanja u kishin bërë thirrje më herët qytetarëve të shmangnin aeroportin e Riadit, ndërsa ambasada amerikane përditësoi alarmin e sigurisë pas sulmeve të javës së kaluar.

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