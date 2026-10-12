Një pakistanez i vrarë dhe 11 të plagosur në sulmin e së dielës ndaj aeroportit të Riadit
Autoriteti saudit i aviacionit civil konfirmoi se një shtetas pakistanez u vra dhe 11 persona u plagosën në sulmin e së dielës ndaj Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid, ku u goditën dy terminale pasagjerësh dhe shpërtheu zjarr, siç njofton Al Jazeera.
Arabia Saudite njoftoi se një predhë goditi Terminalin 4 të Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad të dielën, duke vrarë një shtetas pakistanez dhe plagosur 11 persona të tjerë, siç njofton Al Jazeera. Sipas autoritetit të aviacionit civil, dy terminale pasagjerësh u goditën nga një predhë që shkaktoi zjarr, ndërsa vlerësimi i dëmeve materiale vijon.
Sulmi i së dielës ishte i dyti radhazi ndaj aeroportit të kryeqytetit saudit: të shtunën një sulm me raketa i Huthi-ve vrau të paktën 12 persona dhe plagosi mbi 300 të tjerë — sulmi më vdekjeprurës ndaj një vendi të Gjirit Arab që nga fillimi i luftës SHBA–Izrael kundër Iranit.
Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë sulmuar aeroportin e Riadit katër herë gjatë javës së kaluar, në një kohë kur forcat e udhëhequra nga Arabia Saudite kanë nisur një kundërofensivë kundër rebelëve në Jemen.
Kaosi ka përfshirë gjithë rrjetin ajror saudit: 156 fluturime u anuluan në aeroportin e Xhedah-s, aeroporti i Riadit mbetet i mbyllur, ndërsa aeroporti i Dammam-it nuk ka regjistruar asnjë fluturim në dy ditët e fundit pasi u godit edhe ai të dielën në mbrëmje.
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