🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.03 ▼0.89%
ARI 4,223 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,738 ▲ +0.87% ETH $2,538 ▲ +1.17% XRP $1.4109 ▲ +0.44% SOL $111.3800 ▲ +1.08%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.03 ▼0.89 % ARI 4,223 ▲0.15 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.03 ▼0.89 % ARI 4,223 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
12 Tet 2026
Breaking
Ajo blanco — supa e ftohtë spanjolle me bajame dhe hudhër «Family Movie» prezantohet në Sitges: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick dhe Peter Jackson marrin Çmimin e Madh Honorar Një pakistanez i vrarë dhe 11 të plagosur në sulmin e së dielës ndaj aeroportit të Riadit IRGC publikon foto të baterisë raketore me mbishkrimin «Po presim» — SHBA-ja dërgon aeroplanmbajtësen e tretë në rajon Irani: Përgjigjja e SHBA-së ndaj 7 kushteve tona është «e pamjaftueshme»
Menu
Konflikti SHBA - Iran

IRGC publikon foto të baterisë raketore me mbishkrimin «Po presim» — SHBA-ja dërgon aeroplanmbajtësen e tretë në rajon

Zëdhënësi i Gardës Revolucionare iraniane publikoi imazhin e një baterie raketash pak pasi Uashingtoni dërgoi grupin e tretë goditës të aeroplanmbajtëseve dhe një njësi shtesë të marinsave në Lindjen e Mesme, njofton Al Jazeera.

· 1 min lexim
Sistemi iranian i mbrojtjes ajrore Bavar-373 në një ekspozitë ushtarake. Foto: Wikimedia Commons

Zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), Hossein Mohebi, publikoi një imazh të një baterie raketash me mbishkrimin «Po presim», siç njofton Al Jazeera — një mesazh sfidues në kulmin e tensioneve detare.

Postimi erdhi pasi Shtetet e Bashkuara dërguan në rajon grupin e tretë goditës të aeroplanmbajtëseve dhe një njësi shtesë ekspedite të marinsave: aeroplanmbajtësja USS Theodore Roosevelt u nis në fund të shtatorit për t’iu bashkuar USS George H.W. Bush dhe USS George Washington.

Ndërkohë, presidenti Donald Trump ka thënë se nuk do të ketë veprime të reja ushtarake amerikane kundër Iranit deri pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.

Përplasja e mesazheve vjen në një moment kur sulmet ndaj anijeve në Hormuz dhe ndaj aeroporteve saudite nga Huthi-t e kanë çuar rajonin në prag të një përshkallëzimi të ri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu