IRGC publikon foto të baterisë raketore me mbishkrimin «Po presim» — SHBA-ja dërgon aeroplanmbajtësen e tretë në rajon
Zëdhënësi i Gardës Revolucionare iraniane publikoi imazhin e një baterie raketash pak pasi Uashingtoni dërgoi grupin e tretë goditës të aeroplanmbajtëseve dhe një njësi shtesë të marinsave në Lindjen e Mesme, njofton Al Jazeera.
Zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), Hossein Mohebi, publikoi një imazh të një baterie raketash me mbishkrimin «Po presim», siç njofton Al Jazeera — një mesazh sfidues në kulmin e tensioneve detare.
Postimi erdhi pasi Shtetet e Bashkuara dërguan në rajon grupin e tretë goditës të aeroplanmbajtëseve dhe një njësi shtesë ekspedite të marinsave: aeroplanmbajtësja USS Theodore Roosevelt u nis në fund të shtatorit për t’iu bashkuar USS George H.W. Bush dhe USS George Washington.
Ndërkohë, presidenti Donald Trump ka thënë se nuk do të ketë veprime të reja ushtarake amerikane kundër Iranit deri pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Përplasja e mesazheve vjen në një moment kur sulmet ndaj anijeve në Hormuz dhe ndaj aeroporteve saudite nga Huthi-t e kanë çuar rajonin në prag të një përshkallëzimi të ri.
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