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Konflikti SHBA - Iran

Irani: Përgjigjja e SHBA-së ndaj 7 kushteve tona është «e pamjaftueshme»

Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, tha se Uashingtoni ka pranuar disa nga shtatë kushtet e Teheranit, por përgjigjja e tij mbetet e pamjaftueshme, siç njofton Al Jazeera.

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Mohsen Rezaei, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Foto: Wikimedia Commons

Mohsen Rezaei, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, deklaroi se Uashingtoni ka pranuar disa nga shtatë kushtet e Iranit, por përgjigjja amerikane është e pamjaftueshme, siç njofton Al Jazeera.

Sipas Rezaei-t, diplomacia iraniane ka ndryshuar dhe nuk do të ketë kthim në status quo-në e mëparshme.

Irani ka propozuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e negociatave me Uashingtonin nëse kushtet e tij plotësohen — një ofertë që vjen ndërsa bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon të rëndojë mbi eksportet e naftës së Teheranit.

Deklarata pason javë presioni të ndërsjellë: sulme ndaj anijeve tregtare në Hormuz dhe Gjirin e Omanit, si dhe kërcënime të ripërsëritura nga të dyja palët për rifillimin e operacioneve ushtarake në shkallë të gjerë.

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