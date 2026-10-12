Irani: Përgjigjja e SHBA-së ndaj 7 kushteve tona është «e pamjaftueshme»
Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, tha se Uashingtoni ka pranuar disa nga shtatë kushtet e Teheranit, por përgjigjja e tij mbetet e pamjaftueshme, siç njofton Al Jazeera.
Mohsen Rezaei, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, deklaroi se Uashingtoni ka pranuar disa nga shtatë kushtet e Iranit, por përgjigjja amerikane është e pamjaftueshme, siç njofton Al Jazeera.
Sipas Rezaei-t, diplomacia iraniane ka ndryshuar dhe nuk do të ketë kthim në status quo-në e mëparshme.
Irani ka propozuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e negociatave me Uashingtonin nëse kushtet e tij plotësohen — një ofertë që vjen ndërsa bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon të rëndojë mbi eksportet e naftës së Teheranit.
Deklarata pason javë presioni të ndërsjellë: sulme ndaj anijeve tregtare në Hormuz dhe Gjirin e Omanit, si dhe kërcënime të ripërsëritura nga të dyja palët për rifillimin e operacioneve ushtarake në shkallë të gjerë.
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