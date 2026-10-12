Horror-i, zëri më i fuqishëm i Hollivudit: 1.28 miliardë dollarë këtë vit, «Other Mommy» hapja e gjashtë Nr. 1 e zhanrit
Box office-i amerikan kaloi kufirin e 8 miliardë dollarëve të premten — 59 ditë më herët se vitin e kaluar — ndërsa zhanri horror po shkëlqen drejt një rekordi të ri vjetor.
Publiku nuk po ngopet me filma që i trembin — dhe ky vit po dëshmon se horror-i është zëri më i fuqishëm i kinematografisë amerikane. Sipas analizës së Barron’s, që citon të dhënat e Rentrak dhe kreun e trendeve të tregut Paul Dergarabedian, filmat horror kanë gjeneruar rreth 1.28 miliardë dollarë në kinematë amerikane këtë vit — tashmë 90% e rekordit të vitit të kaluar prej 1.426 miliardësh — dhe u ndajnë vetëm rreth 150 milionë dollarë nga një rekord i ri, me 81 ditë të mbetura nga 2026-ta.
Shembulli më i freskët është «Other Mommy» i Universal Pictures, me Jessica Chastain në rol kryesor, i cili kryesoi fundjavën me rreth 27.5 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 45.2 milionë në gjithë botën — gati një e treta e gjithë arkës së fundjavës prej rreth 85.2 milionë dollarësh. Sipas Dergarabedian, ky është filmi i gjashtë i horror-it apo horror-komedisë që hapet në vendin e parë këtë vit, pas «Send Help», «Scream 7», «Backrooms», «Scary Movie» dhe «Resident Evil».
Valëzuaja shkon përtej horror-it. Shitjet e biletave në SHBA deri të dielën arritën në rreth 8.07 miliardë dollarë — 19.6% më shumë se 6.75 miliardët e periudhës së njëjtë të vitit të kaluar — dhe kufiri i 8 miliardëve u kalua të premten, 59 ditë më herët se në 2025-ën. Me sezonin veror rekord prej 4.77 miliardësh dhe sezonin e festave përpara, Dergarabedian sheh potencialin që industria të arrijë 9 miliardë dollarë për vitin.
Në fundjavë, pas «Other Mommy»-t u renditën: thriller-i psikologjik «Verity» i Amazon MGM me rreth 11.5 milionë në javën e dytë (53.9 milionë gjithsej në SHBA), «Resident Evil» i Sony-t me rreth 8.4 milionë në javën e katërt (138.5 milionë), «Heart of the Beast» i Paramount me 7.1 milionë (49.7 milionë), dhe drama «The Social Reckoning» e Aaron Sorkin që hapi e pesta me vetëm 5.5 milionë dollarë.
Dhe horror-i nuk po ndalet: në muajt në vijim vijnë «Crawlers» (16 tetor), «Clayface» (23 tetor), «Christmas at the Kringles» (30 tetor), «Victorian Psycho» (13 nëntor) dhe «Werwulf» (25 dhjetor) — duke e bërë një tjetër vit rekord për zhanrin «një mundësi shumë reale», siç thotë Dergarabedian.
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