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Konflikti SHBA - Iran

Irani kërkon bisedime të drejtpërdrejta mes fqinjëve për t’i dhënë fund konfliktit

Teherani po ofron negociata dhe ndërmjetësim mes vendeve të rajonit, duke argumentuar se përshkallëzimi dhe mjetet ushtarake nuk mund ta zgjidhin krizën, siç raporton nga Teherani për Al Jazeera-n korrespondenti Mohammed Vall.

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Presidenti iranian Masoud Pezeshkian. Foto: Wikimedia Commons

Irani po ushtron presion për bisedime të drejtpërdrejta mes fqinjëve për zgjidhjen e konfliktit, duke ofruar negociata dhe ndërmjetësim mes vendeve të rajonit, siç njofton Al Jazeera. Sipas Teheranit, përshkallëzimi dhe mjetet ushtarake nuk mund ta zgjidhin krizën.

Shumë detaje rreth propozimit mbeten ende të paqarta, por lëvizja vazhdon thirrjet e Iranit që nga fillimi i luftës që vendet e Gjirit të angazhohen diplomatikisht.

Oferta diplomatike vjen në të njëjtën ditë kur ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite dhe Iranit zhvilluan bisedën e tyre të parë telefonike të raportuar publikisht që kur Huthi-t shtuan sulmet ndaj Arabisë Saudite.

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