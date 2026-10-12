Ajo blanco — supa e ftohtë spanjolle me bajame dhe hudhër
Ajo blanco është supa e bardhë dhe freskuese e Andaluzisë në Spanjë, e njohur si “gazpacho-ja e bardhë” dhe si paraardhësja më e vjetër e gazpachos së famshme me domate. Përgatitet pa zjarr, vetëm duke bluar bajamet me bukë, hudhër, vaj ulliri dhe uthull, derisa të bëhet një krem i butë dhe i mëndafshtë. Serviret gjithmonë e ftohtë, tradicionalisht me kokrra rrushi të bardhë që i japin një kontrast të ëmbël dhe freskues.
PËRBËRËSIT (për 4 porcione):
- 200 g bajame të bardha (të qëruara nga lëkura)
- 100 g thërrime buke të bardhë pa kore, të njomura në ujë
- 2 thelpinj hudhre
- 120 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
- 2 lugë gjelle uthull vere të bardhë
- 500–600 ml ujë të ftohtë
- Kripë sipas shijes
Për servirje: kokrra rrushi të bardhë, pak vaj ulliri dhe piper i zi i bluar (sipas dëshirës).
HAPAT E PËRGATITJES:
- Shtrydhe mirë thërrimet e bukës së njomur dhe vendosi në blender së bashku me bajamet dhe hudhrën.
- Bluaji derisa të bëhen një pastë e trashë dhe homogjene.
- Shto uthullën dhe kripën, pastaj derdh gradualisht vajin e ullirit duke vazhduar bluarjen, derisa masa të emulsohet si një krem.
- Shto ujin e ftohtë pak nga pak derisa supa të marrë dendësinë e dëshiruar; shijoje dhe rregullo kripën.
- Vendose në frigorifer për të paktën 2 orë që të ftohet mirë.
- Servire në tasa të ftohtë, me kokrra rrushi të bardhë sipër dhe një fije vaj ulliri.
Koha e përgatitjes: 15 minuta + 2 orë ftohje në frigorifer. Nuk kërkon gatim. Porcione: 4.
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