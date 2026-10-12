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Receta gatimi

Ajo blanco — supa e ftohtë spanjolle me bajame dhe hudhër

· 2 min lexim

Ajo blanco është supa e bardhë dhe freskuese e Andaluzisë në Spanjë, e njohur si “gazpacho-ja e bardhë” dhe si paraardhësja më e vjetër e gazpachos së famshme me domate. Përgatitet pa zjarr, vetëm duke bluar bajamet me bukë, hudhër, vaj ulliri dhe uthull, derisa të bëhet një krem i butë dhe i mëndafshtë. Serviret gjithmonë e ftohtë, tradicionalisht me kokrra rrushi të bardhë që i japin një kontrast të ëmbël dhe freskues.

PËRBËRËSIT (për 4 porcione):

  • 200 g bajame të bardha (të qëruara nga lëkura)
  • 100 g thërrime buke të bardhë pa kore, të njomura në ujë
  • 2 thelpinj hudhre
  • 120 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
  • 2 lugë gjelle uthull vere të bardhë
  • 500–600 ml ujë të ftohtë
  • Kripë sipas shijes

Për servirje: kokrra rrushi të bardhë, pak vaj ulliri dhe piper i zi i bluar (sipas dëshirës).

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Shtrydhe mirë thërrimet e bukës së njomur dhe vendosi në blender së bashku me bajamet dhe hudhrën.
  2. Bluaji derisa të bëhen një pastë e trashë dhe homogjene.
  3. Shto uthullën dhe kripën, pastaj derdh gradualisht vajin e ullirit duke vazhduar bluarjen, derisa masa të emulsohet si një krem.
  4. Shto ujin e ftohtë pak nga pak derisa supa të marrë dendësinë e dëshiruar; shijoje dhe rregullo kripën.
  5. Vendose në frigorifer për të paktën 2 orë që të ftohet mirë.
  6. Servire në tasa të ftohtë, me kokrra rrushi të bardhë sipër dhe një fije vaj ulliri.

Koha e përgatitjes: 15 minuta + 2 orë ftohje në frigorifer. Nuk kërkon gatim. Porcione: 4.

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