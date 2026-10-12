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Greqia

Retsos vendos derbin e përjetshëm: Olympiacos mposht 1-0 Panathinaikosin me 10 lojtarë

Gol i shkëlqyer i mbrojtësit-kapiten në minutën e 34-të, Saliakas i përjashtuar në të 66-tën — thyhet rekordi i pamposhtur i "të gjelbërve".

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Panagiotis Retsos, autori i golit të derbit (foto ilustruese, arkiv 2018)

Olympiacosi fitoi 1-0 ndaj Panathinaikosit në derbin e përjetshëm të futbollit grek, të dielën më 11 tetor 2026 në stadiumin “Georgios Karaiskakis” në Pire, për javën e 6-të të Stoiximan Super League, siç njofton Novasports.

Hero i mbrëmjes ishte mbrojtësi-kapiten Panagiotis Retsos, i cili në minutën e 34-të shënoi golin e vetëm të ndeshjes pas një goditjeje standarde: siç përshkruan Novasports, Kostas Fortounis ekzekutoi goditjen e lirë, Andrews Tetteh tentoi të largonte topin, Remo Freuler e uli me kokë për Retsosin, i cili goditi bukur brenda zonës për 1-0. Ishte goli i parë i sezonit për mbrojtësin ndërkombëtar grek.

Dramën e ndeshjes e solli përjashtimi i Manolis Saliakas në minutën e 66-të, me dy kartonë të verdhë brenda tre minutash. Olympiacosi e mbrojti rezultatin rreth gjysmë ore me 10 lojtarë, por “të gjelbërit” nuk arritën të shfrytëzonin epërsinë numerike.

Retsos ishte edhe lojtari më i mirë i ndeshjes, me vlerësimin 8.5 nga Sofascore sipas sportal.gr. Fitorja ka edhe peshë statistikore: siç vë në dukje Novasports, është hera e parë në 12 vjet që Olympiacosi fiton 1-0 në shtëpi në kampionat me gol të një mbrojtësi qendre — hera e fundit ishte Tassos Avlonitis, më 26 tetor 2014.

Panathinaikosi pësoi humbjen e parë të sezonit, pas 5 fitoresh në 5 ndeshje, por mbetet në krye të renditjes; Olympiacosi i afrohet në 2 pikë. Ndeshjen e drejtoi gjyqtari spanjoll Alejandro Hernandez, shkruan athlosnews. Ngjyra e veçantë e mbrëmjes u dha nga paraqitja e Ayoub El Kaabi në stadium me paterica, i cili u duartrokit nga tifozët e Olympiacosit, siç raporton Novasports.

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