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Teknologji

Britania njofton rreth 600 milionë paundë për sigurinë e inteligjencës artificiale, me laborator të ri biosigurie

Paketa përfshin 100 milionë paundë për një laborator që do të përdorë inteligjencën artificiale për të zbuluar kërcënimet biologjike, 120 milionë paundë shtesë për Institutin e Sigurisë së AI dhe 130 milionë për mbrojtjen kibernetike, ndërsa OpenAI dhe Anthropic ofrojnë deri në 200 milionë paundë në kredite modelesh.

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Qeveria britanike ka paraqitur një paketë financimi prej rreth 600 milionë paundësh (rreth 800 milionë dollarë) të orientuar kryesisht drejt mbrojtjes nga kërcënimet shëndetësore dhe të sigurisë që vijnë nga inteligjenca artificiale, siç njofton Reuters në raportimin e tij të datës 24 tetor nga Londra. Pjesa më e madhe e paketës shkon për një nismë të re biosigurie, që përfshin 100 milionë paundë për një laborator që do të përdorë inteligjencën artificiale për të zbuluar kërcënimet biologjike dhe 65 milionë paundë për zhvillimin e kundërmasave mjekësore ndaj patogjenëve.

Sipas raportimit të Reuters, ministri britanik për inteligjencën artificiale, Kanishka Narayan, tha se synimi është që Laboratori i Biosigurisë së AI të bëhet një institucion i madh global, duke bashkuar ekspertizën shkencore më të mirë në botë për të mbrojtur njerëzit nga kërcënimet biologjike në zhvillim. Siç njofton Press Association, kancelari John Healey e njoftoi njësinë si të parën e këtij lloji në botë dhe tha se ajo do të ndihmojë në zhvillimin e kundërmasave mjekësore për patogjenë të rinj.

Paketa mbështetet edhe nga kompanitë e teknologjisë: siç njofton Reuters, OpenAI dhe Anthropic do të ofrojnë deri në 200 milionë paundë në kredite për përdorimin e modeleve të tyre në nismën e biosigurisë, ndërsa Google DeepMind dhe startup-i londinez i shkencave të jetës Basecamp Research do të japin ndihmë tjetër. Në të njëjtën kohë, Instituti ekzistues britanik i Sigurisë së Inteligjencës Artificiale do të marrë 120 milionë paundë shtesë.

Për mbrojtjen kibernetike, sipas Reuters, janë parashikuar 130 milionë paundë për projekte të reja për mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe të ekonomisë në tërësi, të njohura si Mburoja Kombëtare Kibernetike (National Cyber Shield) dhe Qendra Kombëtare e Ekspozimit dhe Cenueshmërisë në Kohë Reale. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike do të marrë gjithashtu një shumë të papërcaktuar për t’u zgjeruar në Mançester.

Pjesa tjetër e paketës, siç njofton Reuters, përfshin 60 milionë paundë për një fond që do të investojë në kompani britanike që përdorin inteligjencën artificiale në robotikë, sisteme autonome dhe prodhim, 60 milionë paundë për kërkime dhe kontrata prokurimi në fushën e AI, 23 milionë paundë për kërkime mbi ndikimin ekonomik të teknologjisë, 18 milionë paundë për një akademi të re të dizajnit të çipave, 15 milionë paundë për një çmim për zgjidhje të AI për politikat publike — fillimisht me fokus te shëndetësia — dhe 30 milionë paundë për kryetarët rajonalë, në mbështetje të punës vendore me inteligjencën artificiale.

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