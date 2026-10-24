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Socca e Nicës — petë e hollë me miell qiqrash, vaj ulliri dhe piper të zi

· 2 min lexim
Socca dans le Vieux-Nice (Alpes-Maritimes, France)

Socca është petëza e famshme e rrugëve të Nicës, në jug të Francës: një petë e hollë pa maja, që përgatitet vetëm me miell qiqrash, ujë, vaj ulliri dhe kripë. Në qytetin e vjetër të Nicës ajo piqet në tava të mëdha bakri në furra me dru dhe shitet e nxehtë, e prerë në copa trekëndore e e spërkatur me piper të zi. E njëjta pjatë njihet në Itali si farinata. Është natyrshëm pa gluten, e pasur me proteina bimore dhe gati për pak minuta.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 250 g miell qiqrash
  • 500 ml ujë në temperaturë ambienti
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri për brumin, plus vaj shtesë për lyerjen e tavës
  • 1 lugë çaji kripë e imët
  • Piper i zi i sapobluar, sipas shijes
  • 1 lugë çaji rozmarinë e freskët e grirë (opsionale)

Koha: Përgatitja 10 minuta, plus pushimi i brumit 1 orë (minimumi 30 minuta). Gatimi 10–12 minuta. Porcione: 4 persona.

Përgatitja

  1. Në një tas të madh sitni miellin e qiqrave bashkë me kripën, që brumi të mos bëjë kokrriza.
  2. Shtoni ujin pak nga pak, duke e rrahur vazhdimisht me tel kuzhine, derisa të përftoni një brumë të lëngshëm e të njëtrajtshëm, me trashësinë e kremit të hollë.
  3. Shtoni 2 lugët e vajit të ullirit, përziejeni mirë, mbulojeni tasin dhe lëreni brumin të pushojë në temperaturë ambienti për 1 orë (minimumi 30 minuta), që mielli të hidratohet plotësisht.
  4. Ngrohni furrën në temperaturën maksimale, 250–275 °C, dhe vendosni brenda një tavë të cekët që futet në furrë (mundësisht bakri ose gize, rreth 30 cm), që të nxehet mirë.
  5. Hiqeni me kujdes tavën e nxehtë, lyejeni bujarisht me vaj ulliri dhe hidhni brumin në një shtresë të hollë, rreth 4 mm. Sipas dëshirës spërkateni me rozmarinën.
  6. Piqeni për 10–12 minuta, derisa sipërfaqja të marrë njolla të arta dhe skajet të bëhen krokante, ndërsa mesi të mbetet i butë e pak kremoz.
  7. Spërkateni menjëherë me piper të zi të sapobluar, priteni në copa trekëndore dhe shërbejeni shumë të nxehtë, ashtu siç shitet në tregjet e Nicës — thjesht, ose me një sallatë jeshile anash.

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