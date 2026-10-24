Zaineen Chowdhury Karim fiton çmimin për aktoren më të mirë në IFFSA Toronto për «The Difficult Bride»
Aktorja nga Bangladeshi u vlerësua për rolin kryesor në filmin e regjisores Rubaiyat Hossain, një dramë e shfaqur më parë në Venecia, në Festivalin e Londrës dhe në Toronto
Aktorja nga Bangladeshi u vlerësua për rolin kryesor në filmin e regjisores Rubaiyat Hossain, një dramë e shfaqur më parë në Venecia, në Festivalin e Londrës dhe në Toronto
Aktorja nga Bangladeshi, Zaineen Chowdhury Karim, ka fituar çmimin për aktoren më të mirë në kategorinë e filmave ndërkombëtarë (Best Actor – International Feature) në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Azisë Jugore, IFFSA Toronto 2026, për rolin kryesor në filmin «The Difficult Bride», siç njofton tob.news. Filmi është me regji të Rubaiyat Hossain dhe është prodhuar nga Khona Talkies.
Festivali u mbajt nga 8 deri më 18 tetor në Toronto. IFFSA, që është pjesë e Këshillit të Ekranit të Azisë Jugore të Kanadasë (SASC Canada), renditet ndër platformat kryesore të Amerikës së Veriut për kinematografinë e Azisë Jugore.
Juria vlerësoi guximin dhe intensitetin fizik të interpretimit të aktores, si dhe kalimet e saj të natyrshme mes cenueshmërisë, zemërimit të ndrydhur dhe sfidës. Sipas jurisë, interpretimi i saj mban në këmbë mënyrën se si filmi trajton feminitetin, shtypjen dhe rezistencën.
«The Difficult Bride» është vendosur në një sallon tradicional bukurie në Dhaka dhe ndjek një nuse të ardhshme që zemërohet gjithnjë e më shumë me ritualet e kurimit dhe zbukurimit që familja organizon për të; ndërsa presioni rritet, vetë trupi i saj bëhet një vend rezistence. Në kast bëjnë pjesë edhe Rikita Nandini Shimu, Sunerah Binte Kamal, Azmeri Haque Badhon, Dameer Khan, Shatabdi Wadud, Saberi Alam dhe Mohammad Bari.
Çmimi i Torontos i shtohet një viti të suksesshëm për filmin, i cili është shfaqur në edicionin e 83-të të Festivalit të Venecias, në Festivalin e Filmit në Londër (BFI) dhe në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto. Filmi ka marrë mbështetje nga institucione dhe fonde ndërkombëtare, ndër të cilat Eurimages i Këshillit të Evropës, fondi francez Aide aux cinémas du monde, Instituti portugez i Kinemasë dhe Audiovizualit, Fondi i Filmit i Fondazione Prada në Itali, Sørfond në Norvegji dhe World Cinema Fund në Gjermani.
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