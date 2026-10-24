«The Other Side of Murder» vjen në Churchill Theatre të Bromley-t: Rufus Hound si mediumi televiziv Darius Divine
Thrilleri komik i ri i Torben Betts-it, autori i «Murder at Midnight» dhe «Murder in the Dark», luhet nga 2 deri më 7 nëntor 2026 si pjesë e turneut në Britaninë e Madhe dhe Irlandë, me Susie Blake, Carla Mendonça dhe Aisha Jawando në kast.
Një thriller komik i ri po përgatitet për skenën e Bromley-t: siç njofton BroadwayWorld, «The Other Side of Murder» e Torben Betts-it do të vijë në Churchill Theatre nga e hëna, 2 nëntor, deri të shtunën, 7 nëntor 2026, si pjesë e një turneu në Britaninë e Madhe dhe Irlandë. Betts është autori i shfaqjeve «Murder at Midnight» dhe «Murder in the Dark».
Rolon kryesor e luan Rufus Hound («One Man, Two Guvnors», «Wind in the Willows», «The Mesmerist») në rolin e mediumit televiziv Darius Divine. Përkrah tij, Susie Blake («Victoria Wood», «Coronation Street» dhe shfaqjet e Betts-it «Murder in the Dark» e «Murder at Midnight») luan Miriam-in, Carla Mendonça («Coronation Street», «My Parents are Aliens») luan Susannah-n, Aisha Jawando («Hamilton», «Tina: The Musical») luan Laura-n, Beth Lilly («The Play That Goes Wrong», «Grantchester») luan Jen-in dhe Andy Mcleod («Murder at Midnight», «Cosmic») luan Jason-in, duke qenë edhe zëvendës i rolit të Darius-it. Kastin e plotësojnë zëvendësit Maddy Banks, Oliver Byng dhe Sarah Lawn.
Divine, prezantues i spektaklit të suksesshëm argëtues «The Other Side», planifikon një darkë familjare të qetë dhe pret vetëm biseda të sikletshme. Por nuk e pret as të dashurën shtatzënë, as vjehrrën e fiksuar pas Gilbert and Sullivan-it, as një natë vizitash fantazmash dhe zbulimesh shpërthyese. Ndërsa darka digjet dhe tensionet rriten, kufiri mes performancës dhe realitetit nis të thyhet: sekrete dalin në sipërfaqe, xhelozitë ndizen dhe në fund vjen një kthesë që askush nuk e sheh duke ardhur.
Shfaqja prezantohet nga producentët fitues çmimesh Original Theatre («Birdsong», «ART», «Being Mr Wickham») në bashkëpunim me Theatr Clwyd. Ekipi krijues përfshin regjisorin Philip Franks, skenografin Colin Falconer, ndriçuesin Jason Taylor, kompozitorin dhe dizajnuesin e zërit Max Pappenheim, dizajnuesin e iluzioneve John Bulleid, drejtoreshën e kastit Emma Sylvester dhe regjisorin e asociuar Joshua Miles.
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