Trump: Tajvani do të blejë 30% të gazit nga gazsjellësi i Alaskës dhe do të investojë 4.4 miliardë dollarë
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të martën në mbrëmje, gjatë një tubimi zgjedhor në Alaskë, se Tajvani ka rënë dakord të blejë 30% të gazit nga projekti i madh i gazsjellësit të gazit natyror të lëngshëm në këtë shtet, gjatë 20 viteve të ardhshme.
Sipas Reuters, Trump tha gjithashtu se Tajvani do të investojë edhe 4.4 miliardë dollarë të tjerë për përfundimin e projektit, duke deklaruar se këto angazhime “garantojnë suksesin” e tij, pavarësisht dyshimeve nëse gazsjellësi do të ndërtohet ndonjëherë.
Siç njofton Bloomberg, kushtet e marrëveshjes nuk u bënë menjëherë të qarta dhe nga Tajvani nuk pati një konfirmim të menjëhershëm për deklaratat e presidentit amerikan.
Vitin e kaluar, kompania shtetërore tajvaneze e energjisë CPC Corp nënshkroi një marrëveshje me Alaska Gasline Development Corp për blerjen e gazit natyror të lëngshëm dhe për investime në projektin e gazsjellësit. Presidenti i Tajvanit, Lai Ching-te, tha asokohe se investimi do të siguronte sigurinë energjetike të ishullit.
Njoftimi vjen pak javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, ndërsa administrata Trump po shtyn përpara zgjerimin e eksporteve amerikane të energjisë dhe tërheqjen e investimeve nga vendet aleate, në një kohë kur çmimet e karburanteve mbeten një nga çështjet kryesore për votuesit.
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