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Moda

Marion Cotillard ndriçon me Chanel në galanë L’Alliance në Nju Jork, ku u nderua me Trophée des Arts

Ambasadorja e Chanel veshi fustanin e zi të koleksionit Vjeshtë 2026, me kameliat e bardha në qendër të vëmendjes

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Marion Cotillard me fustanin Chanel në galanë L'Alliance. Foto: Bruce Glikas/Getty Images.

Aktorja franceze Marion Cotillard mori pjesë në galanë 2026 të L’Alliance New York në hotelin The Plaza, ku ishte mes të nderuarve të mbrëmjes me çmimin Trophée des Arts, siç njofton Red Carpet Fashion Awards.

Si ambasadore e Chanel, ajo veshi një fustan të zi nga koleksioni Vjeshtë 2026 i shtëpisë, ku kameliat, simboli i Chanel, zinin vendin qendror: kameliat e bardha, që duken të punuara me fije leshi, krijojnë kontrast me siluetën e strukturuar të zezë, ndërsa dekolteja me supe të zbuluara i jep fustanit një notë romantike.

Look-un e plotësuan vathët Chanel Coco Crush dhe sandale të thjeshta të zeza, me stilim të Eliot Bliss. Sipas komentuesve të modës, Cotillard arriti ekuilibrin e duhur mes stilit të saj individual dhe formalitetit të mbrëmjes.

Galaja është eventi më i madh i mbledhjes së fondeve i L’Alliance New York dhe mbledh mbi 500 të ftuar ndërkombëtarë, për të festuar lidhjet mes kulturës frankofone dhe asaj amerikane.

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