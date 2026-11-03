Google e çon aplikacionin Dreambeans në Indi, tregun e parë jashtë SHBA-së
Aplikacioni eksperimental i inteligjencës artificiale, që kthen aktivitetin dixhital të përdoruesve në histori vizuale të personalizuara, mbërrin në tregun e dytë më të madh të internetit në botë me mbështetje për 13 gjuhë lokale.
Google e ka lançuar aplikacionin e tij eksperimental të inteligjencës artificiale Dreambeans në Indi, tregu i parë jashtë Shteteve të Bashkuara, në përpjekje për t’i çuar historitë personale të gjeneruara nga AI te një publik shumë më i gjerë në tregun e dytë më të madh të internetit në botë, siç njofton TechCrunch. Zgjerimi u bë të hënën, për Android dhe iOS, me mbështetje për 13 gjuhë lokale, ndër to hindi, punxhabi, tamil, telugu dhe bengali, krahas anglishtes.
Dreambeans, i prezantuar në qershor, përdor informacionin nga shërbimet e lidhura të Google — Calendar, Gemini, Gmail, Photos, Search dhe YouTube — për të gjeneruar në mënyrë proaktive histori të ilustruara e të personalizuara mbi interesat dhe përditshmërinë e përdoruesve, pa pasur nevojë që ata të shkruajnë ndonjë kërkesë. Sipas raportimit të TechCrunch, aplikacioni fillimisht ofronte ilustrime statike të gjeneruara nga AI, por Google shtoi së fundmi një funksion që përdor modelin e tij të gjenerimit të videove Veo për të animuar imazhet në disa histori.
Google tha se e zgjodhi Indinë si tregun e parë ndërkombëtar për shkak të interesit të fortë të përdoruesve indianë dhe përdorimit të gjerë të shërbimeve të tij në vend, ku përputhja e përdoruesve mes Gemini-t, Gmail-it dhe Google Photos është veçanërisht e lartë, tha gjatë një prezantimi për shtypin menaxherja e produktit Gozde Oznur, siç njofton TechCrunch. Lançimi vjen më pak se dy muaj pasi Google e hapi aplikacionin për të gjithë përdoruesit e përshtatshëm amerikanë mbi 18 vjeç.
Megjithatë, shifrat e shkarkimeve mbeten modeste: Dreambeans ka regjistruar afro 55 mijë shkarkime në SHBA që nga debutimi i qershorit, sipas vlerësimeve të firmës Sensor Tower të ndara me TechCrunch, dhe shkarkimet ranë me 84 për qind nga muaji në muaj, në rreth 5 mijë e 500 në tetor. Aplikacioni mbështetet në teknologjinë Personal Intelligence të Google, por përdoruesit zgjedhin vetë cilat shërbime të lidhin, mund t’i shkëputin në çdo kohë dhe historitë e gjeneruara janë të dukshme vetëm për mbajtësin e llogarisë, theksoi Oznur.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.