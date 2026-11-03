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Ukraina

Sulmi me dronë ndaj Moskës arrin në 84 dronë të rrëzuar, mbi 140 fluturime vonohen në aeroportet e kryeqytetit

Kryebashkiaku Sergei Sobyanin njoftoi se mbrojtja ajrore rrëzoi edhe 15 dronë të tjerë që fluturonin drejt Moskës, duke e çuar bilancin që nga mbrëmja e së hënës në 84; Vnukovo dhe Domodedovo u mbyllën përkohësisht, ndërsa Sheremetyevo dhe Zhukovsky punojnë me kufizime.

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Moska u përball gjatë natës së 3 nëntorit me një valë të re sulmesh me dronë, që paralizoi pjesërisht trafikun ajror të kryeqytetit rus. Sipas 74.ru, e cila iu referua tabelave online të aeroporteve dhe njoftimeve të autoriteteve, në të katër aeroportet e Moskës u vonuan më shumë se 140 fluturime, për nisje dhe për mbërritje.

Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, njoftoi se që nga mbrëmja e së hënës mbrojtja ajrore kishte rrëzuar 84 dronë që fluturonin drejt kryeqytetit. Siç njofton Svobodnaya Pressa, duke iu referuar po Sobyaninit, vetëm në valën e fundit u rrëzuan edhe 15 dronë të tjerë, pas bilancit të mëparshëm prej 69 dronësh që nga mbrëmja e 2 nëntorit; sipas kryebashkiakut, specialistët e shërbimeve emergjente po punojnë në vendet ku kanë rënë mbeturinat e dronëve. Deri në atë moment nuk raportohej për viktima apo dëme në tokë.

Për shkak të sulmit, aeroportet Vnukovo dhe Domodedovo u mbyllën përkohësisht, ndërsa në Sheremetyevo dhe Zhukovsky fluturimet kryhen me marrëveshje me autoritetet, njofton 74.ru. Situata më e rëndë u regjistrua në Vnukovo, ku u vonuan ose u anuluan rreth 29 fluturime në nisje dhe më shumë se 30 në mbërritje; administrata e aeroportit u kërkoi udhëtarëve të përgatiteshin për pritje të gjata, përfshirë edhe brenda avionëve. Në Domodedovo, i mbyllur prej katër orësh, u vonuan 12 nisje dhe 14 mbërritje, ndërsa në Sheremetyevo u vonuan 15 nisje dhe rreth 40 mbërritje.

Vonesat prekën si linjat e brendshme — mes tyre Shën Petersburgu, Soçi, Novosibirsku, Kazani dhe Jekaterinburgu — ashtu edhe ato ndërkombëtare, përfshirë Stambollin, Antalian, Dubain, Hurgadën, Sharm el-Sheikun, Jerevanin, Beogradin dhe Teheranin. Autoritetet ruse i paraqesin dronët si ukrainas; Kievi zyrtar nuk e ka komentuar sulmin e kësaj nate.

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