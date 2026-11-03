Bonobos zgjedh Skyler Gisondo-n për fushatën e festave 2026, “Dashing Through the Holidays”
Fushata humoristike e veshjeve për burra: planet e festave rrallë shkojnë sipas planit, por veshja nuk ka pse të dalë huq
Marka amerikane e veshjeve për burra Bonobos nisi fushatën e saj të festave 2026, “Dashing Through the Holidays”, me aktorin Skyler Gisondo si imazh kryesor, siç njofton FashionUnited.
Fushata e ndjek aktorin nëpër kalendarin e ngjeshur të sezonit, nga paraqitja e një byreku të blerë në dyqan si të bërë vetë në shtëpi, te provat për t’u prezantuar te prindërit e partneres. Mesazhi i markës: planet e festave mund të jenë të paparashikueshme, por veshja nuk ka pse të jetë problem.
Në qendër të koleksionit janë trikot e edicionit të kufizuar, pantallonat Original Chino dhe palltoja italiane prej leshi për shtresim sezonal e dhurata, ndërsa xhaketa dhe pantallonat prej kadifeje Jetsetter janë menduar për darkat e festave, festat e zyrës dhe natën e Vitit të Ri.
Fushata po shpërndahet në kanalet digjitale dhe sociale të markës; koleksioni shitet në Bonobos.com, në 48 dyqanet Guideshop në Shtetet e Bashkuara dhe te Nordstrom. Gisondo shfaqet aktualisht në filmin “Primetime” të A24, përballë Robert Pattinson.
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