Kush na tha se Europa është Brukseli?
Nga Albatros Rexhaj
Në qershor 2003, në Selanik, na thanë se e ardhmja jonë është në Bashkimin Europian. Fëmija që lindi atë verë sot është njëzet e tre vjeç. Ka shumë gjasa të jetë në Gjermani. Ai nuk priti. Ne po.
Diku në këto vite pritja jonë pushoi së qeni durim. U bë zakon, pastaj politikë, pastaj pranim se për të ardhmen tonë vendos dikush tjetër. Çdo vjeshtë e presim raportin e Brukselit si nxënësi dëftesën. Qeveria e tund kur nota është e mirë, opozita kur është e keqe. Askush nuk pyet pse një zyrë e huaj na vë notë. Dhe askush nuk pyet: po sikur të mos na marrin kurrë?
Që të hyjë një vend i ri duhet të thotë po çdo shtet anëtar, pa përjashtim. Europa po zgjohet dhe po nxjerr qeveri që atë po nuk do ta thonë. Komisioni mund të na lavdërojë sa të dojë. Parisin, Vjenën dhe Hagën nuk i detyron dot. Kroacia hyri. Mali i Zi ndoshta hyn. Neve të tjerëve Brukseli na shet mjegull.
E megjithatë, kjo zyrë që nuk na fut dot brenda na qeveris. Na rishkruan ligjet. Na thotë çfarë të bëjmë të parën e çfarë të fundit. Na sjell si detyrime europiane doktrina për familjen, gjininë e fenë, për të cilat nuk janë marrë vesh ende as vetë europianët. Para një viti Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për barazinë gjinore. Krerët fetarë protestuan. Na u tha se ashtu e do Europa. Asnjë zyrë nuk e krijon dot pajtimin moral të një populli duke i thënë se kush nuk pajtohet mbetet jashtë.
Europa nuk është Brukseli. Europa është qytetërim, i bërë ndër shekuj nga popujt e saj, nga fetë, gjuhët dhe grindjet e tyre. Bashkimi është një organizim i djeshëm. Shqiptarët ishin në këtë kontinent para tij dhe do të jenë pas tij. Nuk na duhet certifikatë nga askush për të qenë europianë. Jemi popull me shumë besime dhe kombi ynë nuk ka qenë kurrë i njërit. Pashko Vasa na e tha para një shekulli e gjysmë: feja e shqiptarit është shqiptaria. Me po atë varg Enver Hoxha mbylli çdo kishë e çdo xhami. Ne e dimë, pra, ç’ndodh kur një zyrë merr përsipër të vendosë si duhet të jetë një popull.
Por ta shajmë Brukselin është po aq e lehtë sa t’i bindemi. Ne që shkruajmë i kemi bërë të dyja, ndonjëherë brenda së njëjtës javë. Kur bindemi, shpëtojmë nga vendimi. Kur shajmë, shpëtojmë nga përgjegjësia. Gjykatat e ndershme, shtetin që punon, ekonominë që prodhon nuk ia kemi borxh Brukselit. Ua kemi borxh njerëzve tanë. Korrupsioni nuk është traditë kombëtare që duhet mbrojtur nga të huajt. Për çdo ligj duhet të pyesim më parë a i bën mirë atij që do të jetojë nën të, e pastaj a i pëlqen atij që na vë notën.
Jemi mësuar edhe të rrojmë me paratë e të tjerëve. Plani i fundit për rajonin është gjashtë miliardë euro. Dy të tretat janë hua dhe vijnë me këste, sa herë plotësojmë një kusht. Asnjë komb nuk është bërë i pasur duke mësuar të zgjasë dorën. Na duhen fabrika, energji, ferma që shesin, dhe të rinj që e ndërtojnë jetën këtu e nuk u bëhen krahë pune atyre që na japin mësime për zhvillimin.
Në kafenetë e Tiranës tabakanë e mban sot një djalë nga Filipinet, sepse djali që e mbante dje po mban një tjetër në Mynih. Ata janë i njëjti njeri. Të dy ikën se shtëpia nuk i paguante dot.
Unë e di ç’do të thotë kjo, se një pjesë e madhe e kombit tim jeton me kushtet që ia vënë të tjerët. E megjithatë do të vë një kusht. Europa i thirri njerëzit për punë dhe harroi se tjetër është t’i japësh njeriut punë e tjetër ta bësh të shtëpisë. Kujtoi se mjafton të rrish që të bëhesh i vendit. Nuk ndodhi. Erdhën njerëz nga kontinente të tjera dhe vazhduan të jetonin si atje, se askush nuk u kërkoi ndryshe. Sot europianët rrezikojnë të zëvendësohen në vendet e tyre, dhe në disa anë kjo ka ndodhur. I thanë teori konspiracioni. Është fakt.
Këtë gabim e kemi paguar edhe ne. Nga burrat që shkuan në Siri nën emrin e Kosovës, një në pesë kishte lindur ose ishte rritur në Perëndim. Këtu djali shqiptar rritet mes kishës e xhamisë dhe nuk i bën përshtypje. Atje, në një periferi ku nuk është as i këtushëm as i atjeshëm, i shkon pas të parit që i jep një kauzë. Jam i bindur se e prishën shokët që gjeti atje.
Ne jemi ende në kohë. Por ligjet tona e kanë kopjuar gabimin: në Shqipëri shtetësia kërkohet pas shtatë vjetësh qëndrimi, në Kosovë pesë vjet pas lejes së përhershme. Sikur vitet të ishin tapi. Punëtorit që vjen t’i premtojmë vetëm atë që do t’ia japim: punë, pagë të ndershme dhe mbrojtjen e ligjit. Ne e dimë më mirë se kushdo ç’i bën njeriut një anëtarësi që i premtohet e nuk vjen kurrë. Leja e punës është leje pune. Shtetësia të jepet rrallë dhe për një arsye. Përndryshe do të na zëvendësojnë edhe neve.
Bashkimi, kështu siç është, nuk mbijeton. Këtë e dinë edhe ata që nuk e thonë. Pas tij do të vijë një Europë me më pak Bruksel: kombe që punojnë bashkë se i lidhin vlerat e tyre, e jo rregulla që popujt nuk i zgjodhën kurrë. Asaj Europe do t’i duhen partnerë, dhe partneri nuk vjen duarbosh. Ne kemi Adriatikun dhe portën juglindore të kontinentit. Norvegjia dhe Zvicra tregtojnë e punojnë me Europën pa qenë anëtare. Askush nuk u thotë se nuk janë europiane.
Po sikur të mos na marrin kurrë? Asgjë nuk ndryshon. Shtetin duhet ta bëjmë vetë në të dyja rastet. Ne mund të bëjmë durim derisa Europa ta ndreqë veten. Durim ka ai që është i zënë me punën e vet. Pritja është ajo që të mbetet kur punën ta ka në dorë dikush tjetër.
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