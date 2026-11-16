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16 Nën 2026
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Çmimet e kërkuara të banesave në Britani bien 1.8% në nëntor, rënia më e fortë se zakonisht për sezonin Macron nis vizitën dyditore në Malajzi, Franca dhe Kuala Lumpuri drejt partneritetit strategjik Athinë, në zhvillim përkujtimet për 53-vjetorin e kryengritjes së Politeknikut, mbi 5.000 policë në qendër Karta digjitale e punës bëhet e detyrueshme nga sot në sektorë të rinj në Greqi, mbulon rreth 2.5 milionë punonjës Raporti Milburn propozon uljen graduale të sigurimeve kombëtare për punëtorët nën 25 vjeç
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Europa

Çmimet e kërkuara të banesave në Britani bien 1.8% në nëntor, rënia më e fortë se zakonisht për sezonin

Çmimet e kërkuara për shtëpitë britanike të nxjerra në treg në katër javët deri më 7 nëntor ranë 1.8% në muaj, më shumë se rënia tipike prej 1.1% për këtë periudhë të vitit, njoftoi Rightmove, ndërsa normat e larta të hipotekave vazhdojnë të shtrydhin buxhetet e blerësve.

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Çmimet e kërkuara të banesave në Britani bien 1.8% në nëntor, rënia më e fortë se zakonisht për sezonin

Çmimet e kërkuara për banesat britanike të nxjerra në treg në katër javët deri më 7 nëntor ranë 1.8% në muaj, një rënie më e fortë se mesatarja tipike prej 1.1% për këtë periudhë gjatë dekadës së fundit, dhe ishin 0.2% më të ulëta se një vit më parë, siç njofton Reuters duke cituar indeksin e platformës së pronave Rightmove. Në periudhën e tetorit, përkundrazi, çmimet e kërkuara ishin rritur 1.0%, ndërsa tani ato janë në rrugë për ta mbyllur vitin 2026 më poshtë se viti 2025.

“Normat më të larta të hipotekave janë tipar i tregut prej shumë muajsh dhe shitësit po detyrohen gjithnjë e më shumë të përshtaten me buxhetet më të shtrënguara të blerësve”, tha Colleen Babcock, eksperte e pronave në Rightmove. Norma mesatare fikse dyvjeçare e hipotekës zbriti lehtë në 5.51%, nga 5.55% një muaj më parë, por mbetet shumë mbi mesataren 4.25% të periudhës para fillimit të luftës me Iranin.

Kërkesa e blerësve është 8% më e ulët se një vit më parë, ndërsa numri i shitjeve të rëna dakord ka rënë 7%. Në anën tjetër, numri i banesave në shitje ndodhet në nivelin më të lartë të 12 viteve të fundit, ndërsa pronat e reja të nxjerra në treg u rritën 3% krahasuar me një vit më parë. Anketa e Rightmove bazohet në çmimet e pronave të listuara mes 11 tetorit dhe 7 nëntorit.

Banka e Anglisë rriti në nëntor normat e interesit për herë të parë në më shumë se tre vjet, por normat e hipotekave e kishin parashikuar rritjen muaj më parë, ndërsa tregjet presin edhe rreth 0.9 pikë përqindje shtrëngim të mëtejshëm deri në fund të vitit 2027. Edhe huadhënësi hipotekor Lloyds raportoi se çmimet e banesave ranë 1.2% në vit në tetor, rënia më e madhe në tre vjet.

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