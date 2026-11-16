Macron nis vizitën dyditore në Malajzi, Franca dhe Kuala Lumpuri drejt partneritetit strategjik
Presidenti francez Emmanuel Macron filloi të hënën një vizitë zyrtare dyditore në Malajzi, e para e një kreu francez të shtetit në gati një dekadë, me synimin për ta ngritur marrëdhënien dypalëshe në partneritet strategjik me fokus te mineralet kritike, gjysmëpërçuesit dhe mbrojtja.
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, filloi të hënën një vizitë zyrtare dyditore në Malajzi, e para e një kreu francez të shtetit në këtë vend në gati një dekadë, siç njofton The Malaysia Times. Macron mbërriti në Kuala Lumpur nga Phnom Penh, ku mori pjesë në Samitin e 20-të të Frankofonisë, ndërsa vizita i përgjigjet udhëtimit zyrtar që kryeministri malajzian Anwar Ibrahim bëri në Francë vitin e kaluar dhe vjen në prag të 70-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, që shënohet në vitin 2027. Vizita e fundit presidenciale franceze në Malajzi ishte ajo e François Hollande në mars 2017.
Sipas Ministrisë së Jashtme malajziane, Wisma Putra, Macron shoqërohet nga bashkëshortja e tij Brigitte Macron, ministra dhe zyrtarë të lartë, ndërsa të martën do të pritet me ceremoni zyrtare në ndërtesën Sultan Abdul Samad në Kuala Lumpur, e pasuar nga një takim dypalësh me Anwar Ibrahim. Dy liderët pritet të dëshmojnë shkëmbimin e disa memorandumeve të mirëkuptimit në fusha si mbrojtja, arsimi i lartë, mineralet kritike dhe tranzicioni energjetik, ndërsa kryeministri malajzian do të shtrojë edhe një drekë zyrtare për presidentin francez.
Në qendër të partneritetit të ri strategjik qëndron diversifikimi i zinxhirëve të furnizimit me minerale kritike dhe tokëra të rralla, të nevojshme për automjetet elektrike, elektronikën dhe energjinë e pastër, si dhe bashkëpunimi në gjysmëpërçues dhe inteligjencë artificiale, ku forca prodhuese malajziane kombinohet me ekspertizën franceze në dizajn çipash, kërkim dhe siguri kibernetike. “Më shumë partnerë, më pak varësi”, tha Macron në prag të vizitës, duke shtuar se marrëveshjet hapin dyer, ndërsa gjuha, kultura dhe miqësia i mbajnë ato të hapura.
Ambasadori i Francës në Malajzi, Marc Abensour, tha se ngritja e Kuala Lumpurit në partner strategjik e rreshton Malajzinë me angazhimet kryesore rajonale të Francës në Azinë Juglindore, përkrah Indonezisë, Singaporit dhe Vietnamit. Bisedimet pritet të prekin edhe stabilitetin në Indo-Paqësor, multilateralizmin dhe ecurinë e marrëveshjes së tregtisë së lirë mes Malajzisë dhe Bashkimit Evropian.
Tregtia mes dy vendeve arriti në vitin 2025 vlerën 17.78 miliardë ringgit, rreth 4.17 miliardë dollarë, ndërsa Franca është partneri i 21-të tregtar i Malajzisë në botë dhe i katërti mes vendeve evropiane. Marrëdhëniet diplomatike mes Parisit dhe Kuala Lumpurit datojnë që nga viti 1957.
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