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Greqia

Athinë, në zhvillim përkujtimet për 53-vjetorin e kryengritjes së Politeknikut, mbi 5.000 policë në qendër

Tre ditë homazhe me lule dhe kurora në Politeknikun e Athinës, porta e hapur sot deri në 18:00 — masa të rrepta sigurie dhe rregullime trafiku në qendër të kryeqytetit.

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Athinë, në zhvillim përkujtimet për 53-vjetorin e kryengritjes së Politeknikut, mbi 5.000 policë në qendër
A girl lays a flower near a monument honouring students killed in a 1973 pro-democracy uprising, in the courtyard of the National Technical University of Athens, known as the Athens Polytechnic, on Thursday, Nov. 16, 2023. Thousands of people are expected to take part in a march on Friday to the U.S. embassy in Athens to protest Washington’s support of the dictatorship in Greece at the time, on the occasion of the 50th anniversary of a student uprising against the then ruling military regime. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Në Athinë janë në zhvillim përkujtimet për 53-vjetorin e kryengritjes së Politeknikut, siç njofton ERT News, me qytetarë të shumtë që marrin pjesë në aktivitetet përkujtimore dhe vendosin lule e kurora në nder të studentëve që luftuan për Demokraci dhe Liri.

Sipas raportimit të ERT, në qendër të kryeqytetit grek masat e sigurisë janë përforcuar, me prani të shtuar policore dhe kontrolle të shtuara në pikat kryesore të qytetit. Që nga e diela janë në fuqi edhe rregullime të jashtëzakonshme të trafikut.

Portat e Politeknikut, sipas njoftimit, sot, të hënën, hapen në orën 08:30 dhe mbyllen në 18:00, ndërsa të martën, më 17 nëntor, hapen në 09:00 dhe mbyllen në 13:00. Hyrja e publikut bëhet nga porta kryesore, si dhe nga rrugët Stournari dhe Tositsa.

Të dielën, në ditën e parë të aktiviteteve tre-ditore, pjesëmarrja ishte e lartë; fëmijë të vegjël dhe familje vendosën karafila dhe kurora te Politekniku.

Mbi 5.000 efektivë policie janë dislokuar rreth rrugëve Patission dhe Stournari, si dhe në zonën më të gjerë të godinës historike. Në operacion marrin pjesë njësitë OPKE, policia e rendit MAT, Aksioni i Menjëhershëm dhe policia e trafikut, ndërsa dronët dhe helikopterët vëzhgojnë nga ajri dhe transmetojnë pamje në kohë reale në qendrën operative të policisë së Atikës.

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