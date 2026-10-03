CNN zbulon 12 reklamat e papublikuara të Trump-it me para publike, përfshirë spote për operacionet në Iran dhe Venezuelë
Administrata Trump ka krijuar të paktën 13 reklama në stil fushate, të paguara me paratë e taksapaguesve për të promovuar presidentin dhe politikat e tij; CNN-i ka siguruar klipet e 12 prej tyre, shumë prej të cilave nuk janë transmetuar ende, siç njofton CNN.
CNN-i ka siguruar klipet e 12 reklamave, nga 15 sekonda deri në 3 minuta, të cilat gjenden në një llogari Dropbox të drejtuar nga agjencia LMD, që ka kontratën qeveritare për blerjen e hapësirave reklamuese. Secila reklamë përfundon me mbishkrimin “Paid for by the U.S. Government”; vetëm 3 janë transmetuar deri tani në rrjete si CBS, CNN, MS NOW dhe Fox News, siç njofton CNN.
Mes spoteve të papublikuara është një treshe për ushtrinë amerikane dhe operacionet në Iran dhe Venezuelë. “Military Hype” tregon avionë luftarakë dhe pamje të lëshimeve të raketave, plus fjalimin e Trump-it të shkurtit ku njoftoi luftën me Iranin (“Ky regjim së shpejti do të mësojë se askush nuk duhet të sfidojë forcën dhe fuqinë e Forcave të Armatosura të SHBA-së”). Spoti “Maduro” përzien një fjalim të Nicolás Maduro-s me pamjet e Trump-it dhe ekipit të tij në Mar-a-Lago pas kapjes së liderit venezuelian.
Spoti “God Made Trump”, 3-minutësh, u transmetua gjatë konventës së republikanëve për zgjedhjet e mesmandatit në Dallas: e portretizon Trump-in si figurë mesianike, me variacion të “God Made a Farmer” të Paul Harvey-t (“Më duhet dikush me krahë mjaft të fortë për të rrahur deep state-in… Kështu Zoti krijoi Trump-in”), krijuar nga Dilley Meme Team, sipas NPR-së. “King of the Jungle” (2 minuta) tregon armiqtë politikë të Trump-it — Obama, Biden, Pelosi, Hillary Clinton, Gavin Newsom — mes luanësh që gjuajnë dhe një shqiponje tullace. “UFC 250” promovon kompaninë UFC dhe ndeshjen e qershorit në Shtëpinë e Bardhë me CEO-n Dana White; “Resilience” tregon rrugën e Trump-it nga i riu në pasuritë e patundshme të Nju Jorkut deri në presidencë, me foton e arrestimit të vitit 2023 në Fulton County dhe videon e atentatit në Butler.
Të paktën 5.6 milionë dollarë janë shpenzuar tashmë sipas firmës gjurmuese AdImpact; gjithsej janë ndarë 20 milionë dollarë, me fondet që vijnë nga Dogana dhe Mbrojtja e Kufirit. Kostoja reale mund të jetë më e lartë sepse njoftimet e shërbimit publik kanë rregulla të ndryshme transparence nga reklamat e fushatës. Trump ka drejtuar personalisht videot, duke ndihmuar në zgjedhjen e pamjeve, sipas një burimi të njohur me çështjen.
Kritikat janë dypartiake: deputeti demokrat Jamie Raskin thotë se reklamat “mund të jenë vjedhje kriminale dhe konvertim i pronës qeveritare për qëllime politike fushate”; senatori republikan Thom Tillis: “nuk është PSA e përshtatshme… nuk është mënyra si duhet të shpenzojmë dollarët e taksapaguesve”; senatori John Cornyn: “Nuk është as pyetje e ngushtë.” Grupet mbikëqyrëse thonë se reklamat shkelin ligjin e apropriacioneve që ndalon përdorimin e fondeve federale për propagandë partiake, por Kongresi nuk ka vepruar. Shtëpia e Bardhë i mbron si njoftime të shërbimit publik; të premten pasdite iu përgjigj duke postuar një kompilim video të presidentit duke kritikuar CNN-in.
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