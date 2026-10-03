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Teater

Josh Finan, Reece Shearsmith dhe Hugh Skinner i bashkohen «An Oak Tree» në The Other Palace të Londrës

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Tre emra të njohur të skenës dhe ekranit britanik — Josh Finan, Reece Shearsmith dhe Hugh Skinner — i janë bashkuar formacionit të «An Oak Tree», eksperimentit teatror të Tim Crouch-it që ngjitet në The Other Palace të Londrës nga 7 tetori deri më 15 nëntor, siç njofton BroadwayWorld.

Sipas njoftimit të producentëve të Francesca Moody Productions, të cilin e përcjell edhe London Theatre, Josh Finan do të performojë më 17 tetor (matinee), Reece Shearsmith më 6 nëntor dhe Hugh Skinner më 4 nëntor. Treshja i bashkohet një liste tashmë yjore mysafirësh të njoftuar më parë, ku përfshihen Suranne Jones, Juliet Stevenson, Olivia Williams, Gemma Whelan, Sacha Dhawan, Bessie Carter dhe Rosalie Craig.

Finan njihet për rolet në serialet «Say Nothing» dhe «The Responder» të BBC-së; Shearsmith është bashkëkrijuesi dhe ylli i «Inside No. 9» dhe «The League of Gentlemen»; ndërsa Skinner ka luajtur në sitcomin «W1A» dhe në filmin «Mamma Mia! Here We Go Again». Secili prej tyre do të ngjitet në skenë përkrah Crouch-it në një mbrëmje të vetme, pa e lexuar apo provuar kurrë më parë tekstin — rregulli i hekurt i këtij produksioni.

Që nga premiera botërore më 2005, «An Oak Tree» është kthyer në një nga veprat më me ndikim të teatrit bashkëkohor: mbi 350 interpretues e kanë luajtur në më shumë se 19 vende, duke e bërë çdo mbrëmje një ngjarje të papërsëritshme. Mbrëmja e shtypit në The Other Palace është caktuar për 7 tetor, dhe produksioni është pjesë e sezonit të ri të Francesca Moody Productions në këtë teatër, ku çdo shfaqje ofron 20 bileta me çmimin 20 paund.

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