Ushtria e Jemenit thotë se kreu 71 sulme ndaj objektivave të Huthi-t në provincën e Taizit
Ushtria e Jemenit njoftoi se ka kryer 71 sulme ndaj objektivave të Huthi-t në provincën e Taizit, duke i përshkruar operacionet si goditje precize kundër grumbullimeve, përforcimeve dhe pozicioneve ushtarake të grupit, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj të drejtpërdrejtë për luftën.
Zëdhënësi ushtarak tha se sulmet u përqendruan në disa zona të provincës, përfshirë al-Aqrud, Samea, al-Ahkum, al-Akboush, malet Jabal Rasin dhe Jabal Jardad, si dhe Bani Omar, Bani Bakari, al-Kaawish dhe al-Athawir.
Sipas ushtrisë, sulmet shkatërruan një numër automjetesh transporti dhe mbështetëse të Huthi-t, shkaktuan humbje në radhët e luftëtarëve të grupit dhe ndërprenë aftësinë e tij për të vazhduar luftimet.
Ushtria tha se operacionet e saj në Taiz do të vazhdojnë, në një kohë kur luftimet mes forcave qeveritare dhe Huthi-t janë përshkallëzuar në disa fronte të Jemenit, sipas raportimit të Al Jazeera-s.
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