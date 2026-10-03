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03 Tet 2026
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Trump në mitingun në Mobile: Lufta me Iranin mund të mbarojë “shumë shpejt, ndoshta menjëherë pas zgjedhjeve” Ushtria e Jemenit thotë se kreu 71 sulme ndaj objektivave të Huthi-t në provincën e Taizit CNN zbulon 12 reklamat e papublikuara të Trump-it me para publike, përfshirë spote për operacionet në Iran dhe Venezuelë Josh Finan, Reece Shearsmith dhe Hugh Skinner i bashkohen «An Oak Tree» në The Other Palace të Londrës Hapet sot në Dundee ekspozita «Centre Stage: Portraits from a Modern World»
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Konflikti SHBA - Iran

Ushtria e Jemenit thotë se kreu 71 sulme ndaj objektivave të Huthi-t në provincën e Taizit

· 1 min lexim

Ushtria e Jemenit njoftoi se ka kryer 71 sulme ndaj objektivave të Huthi-t në provincën e Taizit, duke i përshkruar operacionet si goditje precize kundër grumbullimeve, përforcimeve dhe pozicioneve ushtarake të grupit, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj të drejtpërdrejtë për luftën.

Zëdhënësi ushtarak tha se sulmet u përqendruan në disa zona të provincës, përfshirë al-Aqrud, Samea, al-Ahkum, al-Akboush, malet Jabal Rasin dhe Jabal Jardad, si dhe Bani Omar, Bani Bakari, al-Kaawish dhe al-Athawir.

Sipas ushtrisë, sulmet shkatërruan një numër automjetesh transporti dhe mbështetëse të Huthi-t, shkaktuan humbje në radhët e luftëtarëve të grupit dhe ndërprenë aftësinë e tij për të vazhduar luftimet.

Ushtria tha se operacionet e saj në Taiz do të vazhdojnë, në një kohë kur luftimet mes forcave qeveritare dhe Huthi-t janë përshkallëzuar në disa fronte të Jemenit, sipas raportimit të Al Jazeera-s.

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