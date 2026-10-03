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03 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Trump në mitingun në Mobile: Lufta me Iranin mund të mbarojë “shumë shpejt, ndoshta menjëherë pas zgjedhjeve”

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Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se lufta me Iranin mund të përfundojë “shumë shpejt, ndoshta menjëherë pas zgjedhjeve”, në një miting të mbajtur në Mobile të Alabamës, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj të drejtpërdrejtë.

“Nuk e di me kë të bisedoj. Nuk ka askënd me kë të bisedosh. Askush nuk dëshiron të jetë president. I them vetes, me kë flas në Iran? … Trokit, trokit, askush s’është aty”, tha Trump, duke vënë në pikëpyetje se kush mund të negociojë në emër të Teheranit. Ai këmbënguli: “Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore… Nuk mund të ketë armë bërthamore.”

Presidenti amerikan Donald Trump
Presidenti amerikan Donald Trump. Foto: Wikimedia Commons (domain publik).

Presidenti përshkroi gjendjen e Iranit me tone të ashpra: “Ata nuk kanë marinë, nuk kanë aviacion, nuk kanë radar, nuk kanë mbrojtje kundërajrore”, duke shtuar se ekonomia e vendit është “në kolaps” dhe se inflacioni ka arritur rreth 310 për qind. “Kjo duhej bërë nga presidentë të tjerë vite më parë… Ne gjithmonë duhet të bëjmë punën e pistë”, tha ai.

Duke folur për bllokadën detare, Trump tha: “Po bllokada? Ne e quajmë mur çeliku.” Ai premtoi se sapo të mbarojë lufta, çmimet e naftës “do të bien me shpejtësi” dhe njoftoi se SHBA-të do të fillojnë së shpejti të mbushin Rezervën Strategjike të Naftës: “Do ta mbushim shumë shpejt rezervën tonë strategjike, për asgjë”, pa dhënë detaje të mëtejshme, sipas Al Jazeera-s.

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