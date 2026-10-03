Hapet sot në Dundee ekspozita «Centre Stage: Portraits from a Modern World»
Muzeu dhe Galeria e Artit The McManus hap sot ekspozitën e re të portreteve, me thesare nga koleksioni kombëtar i Dundee-së dhe një portret të ri të avokates Claire Mitchell KC nga Calum Stevenson. Hyrja është falas.
Muzeu dhe Galeria e Artit The McManus në Dundee të Skocisë hap sot, të shtunën më 3 tetor 2026, ekspozitën «Centre Stage: Portraits from a Modern World», siç njofton muzeu The McManus. Ekspozita bashkon thesare nga koleksioni artistik me rëndësi kombëtare i Dundee-së me huazime të mëdha, si dhe një portret të porositur posaçërisht të avokates Claire Mitchell KC — një nga avokatet kryesore të Skocisë dhe bashkëthemeluese e fushatës Witches of Scotland — pikturuar nga artisti i njohur skocez Calum Stevenson.
Ekspozita eksploron marrëdhënien mes portretit dhe performancës: mënyrën se si artistët dhe modelet e tyre bashkëpunojnë për të krijuar imazhe që vazhdojnë të magjepsin gjatë pas momentit të shkrepur. Ajo është krijuar për të plotësuar ekspozitën e popullarizuar «Curtain Call: Costumes from Stage and Screen».
Mes portreteve të përzgjedhura spikasin portreti plot jetë i «busker»-it të Dundee-së, Lord Mustard, nga John Johnstone; «The Housekeeper» e Stewart Carmichael; «The Visitor» misterioz i Alexander Muir; «The Fan» e Gerald Brockhurst; «Jeunesse» e Herman Richir; si dhe portreti monumental i Syd Scroggie nga Lex Braes.
Anna Day, drejtuese e Kulturës dhe Bibliotekave në Leisure & Culture Dundee, tha se ekspozita ofron një mundësi magjepsëse për të eksploruar se si artistët kanë formësuar mënyrën se si shikemi dhe kujtohemi — pyetje që ndjehen «remarkably relevant today» në kohën e mediave sociale.
Hyrja në ekspozitë është falas. Muzeu është i hapur çdo ditë nga ora 10:00 deri në 17:00, ndërsa të dielave nga ora 12:30 deri në 16:30.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.