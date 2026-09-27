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Serbia

CRTA refuzon ftesën e RTS-së për debatin parazgjedhor: ‘Ne jemi vëzhgues, jo pjesëmarrës në garën zgjedhore’

Organizata vëzhguese i akuzon RTS-në se ngatërron rolet e aktorëve zgjedhorë; televizioni publik ftoi Vuçiçin, Srdanoviçin dhe drejtoreshën e CRTAsë në debat për 29 shtator dhe 1 tetor

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Selia e RTS-së në Beograd. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

BEOGRAD – Qendra për Kërkim, Transparencë dhe Përgjegjësi (CRTA) ka refuzuar ftesën e Radio Televizionit të Serbisë (RTS) për të marrë pjesë në debatin parazgjedhor për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, me arsyetimin se ajo është vëzhguese dhe jo pjesëmarrëse në garën zgjedhore, siç njofton gazeta serbe Danas më 26 shtator.

Në reagimin e publikuar në rrjetin social X, CRTA shkruan: „CRTA nuk lufton për pushtet, nuk ka program parazgjedhor – vetëm kritere të qarta sipas të cilave vlerëson cilësinë e zgjedhjeve. Debatet parazgjedhore i shërbejnë përballjes së programeve të atyre që kërkojnë votën e qytetarëve – edhe RTS-ja duhet ta dijë këtë.”

Organizata vëzhguese vlerëson se pushteti dhe „satelitët e tij propagandistikë” po përpiqen t’i veshin një axhendë të fshehtë, dhe se „ideja e pakuptimtë e RTS-së” i shërben pikërisht kësaj. Në deklaratë thuhet më tej: „Ftesa për drejtoreshën tonë Vukosava Crnjanski është e çuditshme, pasi CRTA në RTS është përmendur vetëm si term në kuizin ‘Slagalica’. Nuk është e çuditshme si përpjekje e re për manipulimin e publikut dhe shtrembërimin e procesit zgjedhor. Ngatërrohen me qëllim rolet e aktorëve të ndryshëm në zgjedhje. Sikur RTS-ja të donte vërtet të na ftonte, do të kishte pritur përgjigjen tonë përpara se t’ia shpallte publikut ftesën.”

Sipas monitorimit të mediave që kryen CRTA, pasqyra e Serbisë parazgjedhore që jep RTS-ja është „jashtëzakonisht joobjektive, e pabalancuar dhe konfuze”. „Kjo lojë me ngatërrimin e roleve i shkon për shtat këtij sjelljeje të RTS-së. Kredibilitetin e kemi ndërtuar pa RTS-në. Ashtu do ta ruajmë,” mbyllet deklarata.

Konteksti: siç njofton vetë RTS-ja, televizioni publik ka ftuar bartësin e listës „Serbia e Bashkuar – Aleksandar Vučić”, presidentin Aleksandar Vuçiç, dhe të parin e „Listës Studentore – Studentët Fitojnë”, Ilija Srdanoviçin, në debat në kuadër të fushatës për zgjedhjet e parakohshme – si përfaqësuesit e dy listave që, sipas sondazheve, kanë gjasat më të mëdha për mandate në Kuvend. RTS-ja thotë se u ofroi terminet e të martës, 29 shtator, në orën 21:00 dhe të enjtes, 1 tetor, në orën 21:00.

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