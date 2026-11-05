Scott Wiener do të zëvendësojë Nancy Pelosi-n në Kongres, Connie Chan pranon humbjen në distriktin e 11-të të Kalifornisë
Mbikëqyrësja e San Franciskos, Connie Chan, e mbështetur nga vetë Pelosi, pranoi të mërkurën në mbrëmje humbjen përballë senatorit shtetëror Scott Wiener, i cili me rreth 55 për qind të votave do të marrë vendin që Pelosi e mbajti për San Franciskon që nga viti 1987.
Mbikëqyrësja e San Franciskos, Connie Chan, e mbështetur nga vetë Pelosi, pranoi të mërkurën në mbrëmje humbjen përballë senatorit shtetëror Scott Wiener, i cili me rreth 55 për qind të votave do të marrë vendin që Pelosi e mbajti për San Franciskon që nga viti 1987.
Senatori shtetëror i Kalifornisë, Scott Wiener, do të jetë përfaqësuesi i ri i distriktit të 11-të të Kongresit në Kaliforni, pasi rivalja e tij, mbikëqyrësja e San Franciskos Connie Chan, pranoi humbjen të mërkurën në mbrëmje, siç njofton USA Today në përditësimin e saj të orës 20:45 me orën lindore. Distrikti përfshin San Franciskon dhe ishte vendi i ish-kryetares së Dhomës, Nancy Pelosi.
Në deklaratën e publikuar në rrjetet sociale, Chan tha se priste që diferenca të ngushtohej, por se nuk kishte “asnjë rrugë drejt fitores”. Sipas KTVU, me rreth 57 për qind të votave të numëruara sipas Associated Press, Wiener kryesonte me 55 për qind përballë 44 për qind të Chan-it. “E përgëzoj Scott Wiener-in për zgjedhjen e tij dhe i uroj suksese në shërbim të San Franciskos”, tha Chan.
Humbja është veçanërisht domethënëse sepse Chan ishte pasardhësja e zgjedhur nga vetë Pelosi, e cila e mbështeti hapur në muajin maj, duke vlerësuar dekadat e saj të shërbimit në San Francisko dhe punën në shëndetësi, arsim dhe çështjet e punës. “Jam thellësisht mirënjohëse ndaj kryetares emerita Nancy Pelosi për besimin e saj dhe për katër dekada shërbimi të jashtëzakonshëm që kanë forcuar San Franciskon dhe vendin tonë”, tha Chan në deklaratën e pranimit të humbjes. Pelosi përfaqëson distrikte të San Franciskos që nga viti 1987 dhe ishte prej kohësh fytyra e Partisë Demokrate.
Wiener, i cili shërben në Senatin e Kalifornisë që nga viti 2016 dhe më herët në Bordin e Mbikëqyrësve të San Franciskos, i bëri zhvillimin e banesave dhe përballueshmërinë pjesë qendrore të fushatës së tij, duke e paraqitur Chan-in si penguese të ndërtimeve, sipas San Francisco Standard. Ai u mbështet nga Partia Demokrate e Kalifornisë, kongresmeni Sam Liccardo, ish-kongresmenia Katie Porter, gazeta San Francisco Chronicle dhe udhëheqësja sindikale Dolores Huerta. Gara ishte ngushtuar në dy kandidatë pasi drejtori i politikave ekonomike Saikat Chakrabarti u eliminua në zgjedhjet e qershorit.
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