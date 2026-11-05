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Amerika

Gluesenkamp Perez rizgjidhet në distriktin e 3-të të Uashingtonit, demokratja e pavarur mposht republikanin Braun

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Kongresmenia demokrate Marie Gluesenkamp Perez ka fituar rizgjedhjen në distriktin e 3-të të shtetit të Uashingtonit, sipas projeksioneve të NBC-së dhe Associated Press, duke mposhtur sfiduesin republikan John Braun në garën më konkurruese të Kongresit në atë shtet.

Kongresmenia Marie Gluesenkamp Perez, një nga demokratet më të pavarura në Dhomën e Përfaqësuesve, ka fituar rizgjedhjen në distriktin e saj të lëkundur, sipas projeksioneve të bëra të mërkurën nga NBC dhe Associated Press, siç njofton USA Today.

Gluesenkamp Perez mposhti sfidën e ligjvënësit shtetëror John Braun, në atë që u bë gara më konkurruese e Kongresit këtë cikël në shtetin e Uashingtonit, për distriktin e 3-të, i cili përfshin Vancouver-in dhe pjesën më të madhe të Uashingtonit jugperëndimor.

Ajo është një nga udhëheqëset e Koalicionit “Blue Dog”, grupi i demokratëve të moderuar dhe fiskalisht konservatorë në Dhomë. Pozicionet e saj të pavarura i kanë sjellë kritika nga disa kolegë demokratë, pasi në muajt e fundit ajo ka dhënë vota vendimtare që në momente kritike kanë shpëtuar agjendën legjislative të republikanëve.

Fitorja e saj ruan për demokratët një vend të rëndësishëm në një distrikt të lëkundur, në një natë zgjedhore ku partia fitoi kontrollin e të dy dhomave të Kongresit.

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