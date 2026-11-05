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Amerika

Votuesit në Nevada dhe Virginia fusin të drejtën e abortit në kushtetutat shtetërore, masat kalojnë me mbi 60 për qind

Nismat në Nevada dhe Virginia kaluan me marzhe bindëse sipas Associated Press dhe Decision Desk HQ, ndërsa votuesit në Missouri rrëzuan një amendament që do të ndalonte abortin dhe ata në Idaho votuan kundër një nisme që do ta garantonte atë.

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Protestë për të drejtat e abortit në Foley Square, Nju-Jork (Foto: Wikimedia Commons)

Votuesit në Nevada dhe Virginia miratuan nisma që sigurojnë të drejtën e abortit në të dy shtetet, siç njofton USA Today në përditësimin e saj të orës 20:38 me orën lindore, duke cituar numërimet e Associated Press dhe të Decision Desk HQ. Sipas Decision Desk HQ, nismat kaluan me marzhe bindëse në të dy shtetet, duke siguruar mbi 60 për qind të votave.

“Lajm i madh”, tha në një deklaratë kryetari i Partisë Demokrate, Ken Martin, për nismën e Nevadës. “Votuesit e kanë futur zyrtarisht të drejtat riprodhuese në kushtetutën e shtetit të tyre, duke ndërtuar mbi përparimin e bërë në vitin 2024. Faleminderit çdo votuesi që u paraqit.” Siç shpjegon NPR, banorët e Nevadës votuan për ta futur abortin deri në pikën e qëndrueshmërisë së fetusit në kushtetutën e tyre për zgjedhjet e dyta radhazi, sepse ligji shtetëror kërkon që një amendament kushtetues i propozuar të kalojë dy herë.

Në Virginia, votuesit krijuan një “të drejtë themelore për liri riprodhuese” në kushtetutën e shtetit, e cila përfshin të drejtën e abortit gjatë dy tremujorëve të parë të shtatzënisë dhe më pas në raste të caktuara, si edhe të drejtën për kontracepsion, fertilitet, kujdes pas lindjes e të tjera.

Të drejtat e abortit ishin në fletëvotim edhe në të paktën dy shtete të tjera. Në Missouri, votuesit rrëzuan një amendament që do të kishte ndaluar abortet, duke riafirmuar mbështetjen për të drejtën e abortit vetëm dy vjet pasi e kishin futur atë në kushtetutë. Votuesit e Idahos, përkundrazi, votuan kundër një nisme që do të kishte garantuar abortin, duke ruajtur ndalimin e shtetit të vitit 2022. Në total, këtë vit katër shtete shqyrtuan masa për abortin dhe tre prej tyre vepruan për ta ruajtur qasjen në të, pas vendimit të Gjykatës së Lartë të vitit 2022 që përmbysi çështjen Roe kundër Wade dhe ia la ligjshmërinë e abortit secilit shtet.

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