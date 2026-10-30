Boss ristrukturon linjën femërore nga përmasat te silueta, me sytë te vjeshta 2027
Nën drejtimin e Kerstin Dorst, marka po e rindërton produktin nga e para; koleksioni i ri do të ketë rreth 200 modele
Marka Boss po e ristrukturon linjën e saj femërore duke filluar nga oferta e vjeshtës 2027, nën drejtimin e Kerstin Dorst, e cila iu bashkua Hugo Boss në janar si zëvendëspresidente e lartë e njësisë së veshjeve për gra, siç njofton London Tribune, duke iu referuar WWD. Linja femërore përbën rreth 10 për qind të biznesit të Boss dhe, ndonëse ka ecur qëndrueshëm, nuk ka pasur ende një moment shpërthimi.
Produkti po rindërtohet nga e para: kompania kalon në shkallën franceze të përmasave, nga 30 në 50, dhe zhvillimi i produktit bazohet tani në teknika praktike drapimi. Dorst mbikëqyr drejtimin krijues të linjës femërore dhe punon ngushtë me drejtorin krijues të Hugo Boss, Marco Falcioni.
Koleksioni i vjeshtës 2027 do të ketë rreth 200 modele me stil femëror: fustane, xhaketa, pallto, triko dhe këmisha. Çmimet bazë do të mbeten të njëjta, me një zgjerim të zgjedhur drejt segmentit premium.
Ristrukturimi është pjesë e strategjisë së rikuperimit të kompanisë, e prezantuar në dhjetor; grupi britanik Frasers mori kontrollin e Hugo Boss më 23 tetor. Dorst sjell me vete mbi dhjetë vjet përvojë te Tory Burch në Nju Jork dhe mbi pesë vjet te Adidas.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.