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30 Tet 2026
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Moda

Uniqlo dhe Cate Blanchett lançojnë revistën letrare “Stories She Tells”

Revista me ese mbi përvojat dhe këndvështrimet e grave; numri i parë, me temën "Lidhja", del në vjeshtën e vitit 2027

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Cate Blanchett. Foto: Wikimedia Commons.

Uniqlo dhe ambasadorja e saj globale, aktorja Cate Blanchett, po lançojnë një revistë letrare me titullin “Stories She Tells”, e cila do të vendosë në qendër përvojat dhe këndvështrimet e grave, siç njofton Fashionista.

Numri i parë i revistës pritet të dalë në vjeshtën e vitit 2027 dhe do të ketë temën “Connection” (Lidhja). Kontribuueset e përzgjedhura do të marrin mbështetje në shkrim dhe mundësi mentorimi, në mënyrë që zërat e tyre të arrijnë te një publik më i gjerë.

Lançimi e zgjeron partneritetin mes Blanchett dhe markës japoneze të veshjeve përtej modës, drejt kulturës dhe letërsisë, duke e kthyer revistën në një platformë për rrëfime personale nga gra të fushave të ndryshme.

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