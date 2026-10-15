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Film

«Street Fighter» pritet të hapet me 25–35 milionë dollarë në Amerikën e Veriut, larg rekordit të «Resident Evil»

Parashikimet e fundit e vendosin përshtatjen e lojës së Capcom-it në krye të fundjavës së hapjes, por shifrat mbeten shumë poshtë debutimit rekord të «Resident Evil» — ndërsa buxheti i filmit llogaritet në 82 milionë dollarë.

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«Street Fighter», përshtatja e re kinematografike e lojës së famshme të Capcom-it, pritet të debutojë në krye të box office-it amerikan këtë fundjavë, por me shifra dukshëm më të ulëta se rekordi i vendosur pak javë më parë nga «Resident Evil» i Zach Cregger. Sipas ComingSoon, që citon parashikimet e Variety-t, filmi pritet të mbledhë nga 25 deri në 35 milionë dollarë në Amerikën e Veriut gjatë fundjavës së hapjes, 16–18 tetor, në rreth 3.500 kinema.

Krahasimi me «Resident Evil» është i pashmangshëm: përshtatja tjetër e një loje video u hap me 60 milionë dollarë, rekord absolut për franshizën e saj, ndonëse edhe ajo ishte parashikuar fillimisht në rreth 40 milionë dhe i tejkaloi pritshmëritë. Analistët pranojnë se e njëjta befasi mund të ndodhë edhe me «Street Fighter», nëse kërkesa e publikut rezulton më e fortë se parashitjet e deritanishme — por për momentin hendeku mes dy titujve mbetet i madh.

Filmi, me regji të Kitao Sakurai dhe buxhet të raportuar prej 82 milionë dollarësh, sjell në ekran Andrew Koji në rolin e Ryu-t dhe Noah Centineo në atë të Ken Masters, ndërsa në kast bëjnë pjesë edhe Callina Liang si Chun-Li, Jason Momoa, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Roman Reigns dhe Curtis “50 Cent” Jackson. Vlerësimi PG-13 dhe toni më i lehtë e bëjnë atë, sipas vëzhguesve të industrisë, një ofertë më familjare krahasuar me filmat rivalë të zhanrit.

Kjo është përpjekja e tretë live-action e Capcom-it me këtë franshizë: versioni i vitit 1994 me Jean-Claude Van Damme mblodhi gati 100 milionë dollarë në gjithë botën, ndërsa «Street Fighter: The Legend of Chun-Li» i vitit 2009 u ndal në vetëm rreth 13 milionë. Pritshmëritë për versionin e ri janë, pra, një provë nëse nostalgjia e lojërave arcade të viteve ’90 mund të kthehet ende në sukses kinematografik.

Në të njëjtën fundjavë hapen edhe thrilleri i mbijetesës «Whalefall», me parashikime prej 10–12 milionë dollarësh, dhe përshtatja e re e «Sense and Sensibility» me Daisy Edgar-Jones, me 5–8 milionë. Shifrat përfundimtare të së dielës do të tregojnë nëse «Street Fighter» do ta konfirmojë vendin e parë — dhe nëse do t’i afrohet, qoftë edhe pjesërisht, ritmit të «Resident Evil».

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