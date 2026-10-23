Arabia Saudite intercepton një raketë balistike të Huthi-ve mbi Riad
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore interceptoi dhe shkatërroi një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t drejt Riadit, pas një alarmi emergjent në kryeqytet që më pas u shpall i kaluar.
Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite interceptoi dhe shkatërroi një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t e Jemenit drejt Riadit, njoftoi zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga sauditët, Turki al-Maliki, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
Interceptimi erdhi pas një nate alarmi në kryeqytetin saudit. Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite kishte lëshuar më herët një paralajmërim emergjent në Riad përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm, duke u kërkuar banorëve të ndiqnin udhëzimet e sigurisë në raste emergjence.
Më pas, Mbrojtja Civile njoftoi se rreziku në Riad kishte kaluar, duke u bërë thirrje banorëve që të vazhdonin të ndiqnin udhëzimet dhe të shmangnin grumbullimin apo filmimin në vendet e prekura.
Sulmi i fundit me raketë vjen në kulmin e përshkallëzimit të luftimeve në Jemen dhe të sulmeve të Huthi-ve ndaj objektivave në Arabinë Saudite. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje në Jemen, duke dënuar sulmet e Huthi-ve ndaj objektivave civile në Arabinë Saudite dhe duke kërkuar një zgjidhje politike.
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