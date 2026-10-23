«The Dead, 1904» zbulon kastin e plotë: Judy Kaye dhe Mary Beth Peil në rikthimin zhytës të James Joyce-it në New York
Adaptimi zhytës i novelës së James Joyce-it nga Paul Muldoon dhe Jean Hanff Korelitz kthehet te American Irish Historical Society në New York — preview-t nisin më 21 nëntor, hapja më 1 dhjetor, me vetëm 54 spektatorë për natë.
Irish Repertory Theatre ka zbuluar kastin e plotë për rikthimin e «The Dead, 1904», adaptimit zhytës të novelës së famshme «The Dead» të James Joyce-it, siç njofton BroadwayWorld. Shfaqja, e përshtatur nga poeti irlandez fitues i çmimit Pulitzer, Paul Muldoon, dhe romancierja Jean Hanff Korelitz, me regji të bashkëthemeluesit të Irish Rep, Ciarán O’Reilly, i nis preview-t më 21 nëntor 2026 te American Irish Historical Society në New York, hapet zyrtarisht më 1 dhjetor dhe qëndron në skenë për një sezon të kufizuar deri më 3 janar 2027.
Kastin e prin Maggie Lacey në rolin e Gretta Conroy-t dhe James Russell në rolin e Gabriel Conroy-t, ndërsa dy motrat organizatore të festës interpretohen nga dy emra të mëdhenj të skenës amerikane: Judy Kaye, fituese e dy çmimeve Tony, është Kate Morkan, dhe Mary Beth Peil, fituese e çmimit Obie dhe e nominuar për Tony, është Julia Morkan. Ansambli plotësohet nga Gina Costigan si Molly Ivors, Margaret Dudasik si Miss Daly, Terry Donnelly si Mrs. Malins, Ali Ewoldt si Mary Jane, Asher Muldoon, Niall Powderly si Freddy Malins, Gary Troy si Mr. Browne, Ciara Van Buren si Lily dhe Clyde Voce si Bartell D’Arcy.
E vendosur në Dublin, historia ndjek një mbledhje festive Krishtlindjesh të organizuar nga motrat Kate dhe Julia Morkan. Gjatë një feste autentike të fillimshekullit të 20-të, spektatorët njihen me miqtë e tyre — një tenor i njohur, një alkoolik i papërmbajtur dhe çifti Gabriel e Gretta Conroy — teksa ata qeshin, grinden dhe meditojnë mbi natyrën e jetës dhe të vdekjes.
Veçori e këtij produksioni është forma e tij plotësisht zhytëse: shfaqja ngjitet në rezidencën e rreth vitit 1900 të American Irish Historical Society në 991 Fifth Avenue, në Upper East Side, për vetëm 54 spektatorë për natë, dhe veprimi lëviz nëpër tri kate të ndërtesës së restauruar me dekor të epokës. Produksioni u ngjit për herë të parë nga Irish Repertory Theatre në 2016-n dhe u rikthye në 2017, 2018 dhe 2024.
Darkën festive të përshkruar në tregimin e Joyce-it, të përgatitur nga Great Performances dhe që u shërbehet njësoj kastit dhe publikut, e shoqërojnë vera, birra e errët dhe pijet alkoolike. Biletat standarde dhe premium përfshijnë darkën dhe pijet, katër bileta VIP për çdo shfaqje u lejojnë spektatorëve të ulen në tryezën kryesore me kastin, biletat vetëm për shfaqjen kushtojnë 250 dollarë, ndërsa dy bileta për çdo shfaqje ofrohen me 59 dollarë përmes llotarisë së TodayTix.
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