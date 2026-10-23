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Konflikti SHBA - Iran

Italia paralajmëron kundër çdo udhëtimi në Arabinë Saudite për shkak të përkeqësimit të sigurisë

Ministria e Jashtme e Italisë ripërtëriu paralajmërimin kundër çdo udhëtimi në Arabinë Saudite, duke u kërkuar shtetasve të saj të shtyjnë udhëtimet dhe të shmangin aeroportet e mbretërisë.

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Aeroporti Ndërkombëtar Mbreti Khalid në Riad, parë nga lart. (Foto: Wikimedia Commons)

Ministria e Jashtme e Italisë ripërtëriu paralajmërimin kundër çdo udhëtimi në Arabinë Saudite, për shkak të përkeqësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë, siç njofton Al Jazeera.

Në këshillën e përditësuar të udhëtimit, të lëshuar më 22 tetor, Roma u kërkon italianëve të shtyjnë çdo udhëtim drejt mbretërisë, të shmangin përdorimin e aeroporteve në territorin saudit dhe të përdorin në vend të tyre strukturat e vendeve fqinje. Për udhëtimet e domosdoshme brenda Arabisë Saudite ose përtej kufijve të saj, këshillohen alternativa ndaj transportit ajror.

Italianëve që ndodhen tashmë në vend u kërkohet të tregojnë kujdesin maksimal, të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale dhe të strehohen në vend gjatë emergjencave. Këshilla paralajmëron gjithashtu të mos afrohen pranë instalimeve ushtarake dhe të sigurisë, infrastrukturës së energjisë dhe të transportit, apo vendeve të prekura nga aktiviteti ushtarak.

Udhëtimi drejt provincave jugore Jazan, Najran dhe Aseer mbetet veçanërisht i dekurajuar, sidomos pranë kufirit me Jemenin, ku luftimet mes Huthi-ve dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar.

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