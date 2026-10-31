Mashtrime milionëshe me banesa për ushtarakët në Vinnytsia: në gjyq drejtori i ndërmarrjes dhe zyrtari i Ministrisë së Mbrojtjes
Në rajonin e Vinnytsias, drejtori i një ndërmarrjeje private dhe një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes do të dalin në gjyq për mashtrime me banesa për ushtarakët me vlerë 15,5 milionë hryvnia, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar policisë së rajonit të Vinnytsias. Hetuesit kanë mbledhur provat dhe aktakuzat janë dërguar në gjykatë, njoftoi Departamenti i Komunikimit i Policisë së Rajonit të Vinnytsias.
Sipas hetimit, në vitin 2017 drejtoria e ndërtimit kapital dhe ndërmarrja private lidhën kontratë për ndërtimin e pallateve shumëkatëshe në Vinnytsia, në toka të mbrojtjes.
Ish-drejtuesi i përkohshëm 56-vjeçar i Drejtorisë Podillia të Ndërtimit Kapital të Ministrisë së Mbrojtjes nuk siguroi vlerësimin e detyrueshëm monetar ekspert të truallit, vlerë që duhej të llogaritej në përcaktimin e pjesës së banesave për ushtarakët dhe familjet e tyre që i kalonin shtetit. Drejtori 52-vjeçar i ndërmarrjes private, duke e ditur këtë kërkesë, e shpërfilli, paraqiti dokumentet, fitoi përzgjedhjen e zhvilluesit dhe as ai nuk nisi vlerësimin e truallit.
Si pasojë, shteti duhej të merrte 2.800 metra katrorë banesa, por Ministria e Mbrojtjes mori në fakt vetëm 27 apartamente me sipërfaqe të përgjithshme 1.300 metra katrorë. Shteti nuk mori 1.500 metra katrorë banesa për ushtarakët, me vlerë 15,5 milionë hryvnia.
Ish-zyrtari akuzohet për neglizhencë zyrtare me pasoja të rënda (pjesa 2 e nenit 367 të Kodit Penal, deri në 5 vjet burg), ndërsa drejtori i ndërmarrjes akuzohet për mashtrim në përmasa veçanërisht të mëdha (pjesa 5 e nenit 190, deri në 12 vjet burg dhe konfiskim pasurie). Hetimi u krye nga policia nën drejtimin procedural të Prokurorisë së Specializuar të Mbrojtjes në Vinnytsia.
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