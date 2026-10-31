Nvidia mund të garantojë miliarda dollarë borxh për qendrën e të dhënave të Nscale në Virxhinian Perëndimore
Gjiganti i çipave është në bisedime për të mbështetur financimin e kampusit ku Anthropic ka nënshkruar një kontratë 44.6 miliardë dollarëshe vetëm për ndërtesën e parë.
Nvidia është në bisedime për të garantuar miliarda dollarë financim borxhi për qendrën e planifikuar të të dhënave të kompanisë së cloud-it të inteligjencës artificiale Nscale në Virxhinian Perëndimore, e destinuar për Anthropic, siç njofton TechCrunch. Raportimin e parë e bëri The Information të enjten, ndërsa Bloomberg e konfirmoi më pas, sipas TechCrunch.
Anthropic ka nënshkruar një kontratë 44.6 miliardë dollarëshe vetëm për ndërtesën e parë të projektit, sipas dokumentit të IPO-së së Nscale. Ndërtesa e parë e kampusit është 460 megavat dhe pritet të përdorë çipat e gjeneratës së ardhshme Vera Rubin të Nvidia-s, ndërsa palët po diskutojnë edhe një marrëveshje të dytë rreth 45 miliardë dollarë për një ndërtesë tjetër.
Sipas skemës së garancisë së vlerës së mbetur, Nvidia do të ndërhynte nëse Nscale nuk paguan ndërtimin, do ta merrte përkohësisht objektin dhe do të ndihmonte për gjetjen e një blerësi dhe qiramarrësi të ri, sipas The Information. Mbështetja e mëparshme e Nvidia-s për ofruesit cloud ka mbuluar kryesisht qira dhe blerje çipash, jo ndërtimin.
Sipas The Information, Nvidia ka dhënë rreth 170 miliardë dollarë investime dhe mbështetje kredie për “neocloud”-et dhe klientët e mëdhenj, përfshirë 1 miliard dollarë financim të konvertueshëm për Nscale në shtator. Nscale synon të dalë në bursë me vlerësim deri në 35 miliardë dollarë, ndërsa në gusht kishte vetëm rreth 25,000 çipa të avancuar të inteligjencës artificiale në funksion, nga gati 500,000 që planifikon të vendosë, dhe aksionet e CoreWeave, Nebius dhe IREN kishin rënë secila mbi 30% në tetor, sipas CNBC.
Kampusi në Virxhinian Perëndimore ka pasur probleme: rrjedhjet nga kantieri kanë përmbytur shtëpitë pranë më shumë se një herë, në shtator projekti mori certifikimin shtetëror pas muajsh negociatash dhe këtë muaj Microsoft u tërhoq nga një sit i planifikuar i Nscale në Angli, pasi energjia nga rrjeti u shty për në vitet 2030. Anthropic paraqiti këtë javë kërkesën për dalje në bursë, por Blackstone ka paralajmëruar investitorët se kompania mund të marrë vlerësim krediti nën nivelin e investimit pas IPO-së.
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