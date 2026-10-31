Tapeti i kuq i TIME100 Next: Eiza González me Monse, Joey King me Miu Miu dhe Raye me Prada
Yjet dolën në galanë TIME100 Next me krijime nga Dior, Valentino, Givenchy dhe Zuhair Murad — ja paraqitjet që spikatën në tapetin e kuq.
Yjet u mblodhën në galanë TIME100 Next, dhe tapeti i kuq i saj solli disa nga paraqitjet më të komentuara të javës. Siç njofton Tom + Lorenzo në përmbledhjen e tyre të tapetit të kuq, të publikuar më 30 tetor, veshjet lëviznin nga eleganca klasike te eksperimentet më të guximshme.
Ndër paraqitjet që u vlerësuan më shumë ishte ajo e Eiza González me një krijim të Monse-s, e cilësuar si mahnitëse, dhe ajo e Megan Moroney me Zuhair Murad, ku stilimi i përmbajtur u pa si zgjedhja e duhur. Joey King zgjodhi Miu Miu, ndërsa Marisa Abela u paraqit me Dior.
Në tapet u panë edhe Molly Gordon me Valentino, Raye dhe Troye Sivan me Prada, si dhe Sarah Pidgeon me Givenchy, me një kthesë interesante te jakëza e xhaketës. Dominic Sessa, Himesh Patel dhe Sombr plotësuan listën e të ftuarve të kësaj mbrëmjeje që nderon brezin e ri të figurave në ngritje.
Fotot e tapetit të kuq mbajnë kreditin e Craig Barritt/Getty Images për TIME dhe Jamie McCarthy/Getty Images.
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